Eric Trump: ¿El hijo del presidente se declaró gay en Fox News?

Eric Trump hizo una aparición en Fox & Friends el martes que llamó la atención en redes sociales, dejando a muchos con la impresión de que el segundo hijo del presidente Trump se había declarado gay.

Durante una entrevista sobre si existe un apoyo de la comunidad LGBT significativo hacia el presidente Trump, su hijo dijo: “Soy parte de esa comunidad [LGBT] y amamos al hombre”.

Muchos se quedaron con la boca abierta en Twitter después de que Bobby Lewis, de Media Matters, compartiera el clip, y cientos de personas se preguntaron: “¿Eric Trump acaba de salir del clóset en Fox News?”.

Did Eric Trump just come out on Fox News? pic.twitter.com/VaJIuNtVaD — Zev Shalev (@ZevShalev) September 29, 2020

Eric Trump hizo la declaración en el contexto de hablar sobre los partidarios de su padre y puede haber estado tratando de citarlos.

En contexto, parece que Trump pudo haber estado tratando de parafrasear a algunos de los partidarios LGBTQ del presidente Trump, aunque eso no quedó claro cuando dijo que él era “parte de esa comunidad”.

La presentadora de Fox & Friends, Ainsley Earhardt, mencionó un artículo de opinión del escritor conservador Brett Stephens, que se publicó en el New York Times del martes, titulado “Conoce a un votante secreto de Trump“. En la columna, Stephens dice que su amiga Chris, una mujer lesbiana, planea votar por Trump basándose en la economía y el nivel de delincuencia que, según ella, está aumentando en su vecindario.

“Ella no quiere usar su apellido, y hay muchas personas que están votando por tu papá y no lo admiten”, dijo Earhardt.

Eric Trump saying he’s “part of the LGBT” community is like me saying I’m part of the fantasy football community. I might think I know what a “tight end” and a “wide receiver” are, but I would be sorely mistaken. — George Takei (@GeorgeTakei) September 29, 2020

“Fue Brett Stephens, quien ha sido un crítico de tu padre, quien escribió el editorial”, agregó el coanfitrión Brian Kilmeade.

Earhardt le preguntó a Trump si estaba “contando” con los llamados “votantes secretos de Trump” como el que Stephens describió en su columna, y Trump dijo que sí.

“Ainsley, esa persona está ahí, te lo digo”, dijo Eric Trump. “Te lo digo, lo veo todos los días. La comunidad LGBT, son increíbles, cómo salen con toda su fuerza para mi padre todos los días. Soy parte de esa comunidad y amamos al hombre. Gracias por proteger nuestros vecindarios y gracias por proteger nuestras ciudades”.

Eric Trump está casado con Lara Trump, cuyo apellido de soltera era Yunaska, y tiene dos hijos con ella, por lo que probablemente Trump estaba tratando de citar a uno de los partidarios homosexuales del presidente Trump. Sin embargo, eso no detuvo la especulación desenfrenada y el sarcasmo en línea.

Mucha gente reaccionó con incredulidad, incluido el actor George Takei.

El propio Lewis, quien originalmente compartió el video, puso en marcha la tendencia diciendo: “La salida (del closet) de Eric Trump no es el regalo de cumpleaños que este homosexual quería”.

Muchos usuarios de Twitter LGBT dejaron en claro que no le creían a Trump o que no era bienvenido en su comunidad.

When Eric Trump says “I’m part of that community and we love the man” he’s clearly quoting the LGBT people who talk to him about his dad but I’m in the mood for chaos…so carryon https://t.co/ZLJ3ZqcKrF — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 29, 2020

“Eric Trump dice que él es parte de la comunidad LGBT, es como yo diciendo que soy parte de la comunidad del fútbol de fantasía”, dijo el actor e ícono gay George Takei. “Podría pensar que sé lo que son un ‘ala cerrada y un ‘receptor abierto’, pero estaría muy equivocado”.

the gay community finding out Eric Trump came out on Fox News pic.twitter.com/5xz3GzWj6L — V🥺TE (@jstnorlando) September 29, 2020

El periodista Yashar Ali pensó que estaba claro que Trump estaba citando a alguien, pero dijo que estaba “de humor para el caos, así que continúa”.



I did not have Eric Trump being LGBTQ+ on my 2020 bingo card but here we are LOL. https://t.co/wCIeaKvcIv — Spencer *Drop out Lieberman* 🥞🥧🌈🦕 (@trask_spencer) September 29, 2020

Hasta el momento, Trump no ha abordado el tema que es tendencia en Twitter. Heavy se acercó a la Organización Trump para pedir un comentario sobre lo sucedido, pero no recibió respuesta de inmediato.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com