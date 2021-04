Enfermera Niviane Phelps arrestada tras amenazar con matar a Kamala Harris

Niviane Petit Phelps es la enfermera de Florida acusada de amenazar con matar a la vicepresidenta Kamala Harris.

Según una denuncia penal presentada por el Servicio Secreto, Phelps se filmó a sí misma quejándose de la administración actual y amenazando la vida de Harris.

Phelps, de 39 años, envió los videos a su esposo, quien actualmente se encuentra encarcelado en la institución correccional Wakulla en Crawfordville, Florida. La Oficina del Inspector General de Florida alertó a los agentes del Servicio Secreto en Miami sobre los videos. Según la denuncia, Phelps dijo más tarde a los investigadores que sabía que los funcionarios de la prisión podrían ver cualquier video que le enviara a su esposo utilizando el sistema de mensajería para reclusos de la prisión.

Los registros federales de reclusos muestran que Phelps está detenida en el Centro de Detención Federal en Miami. Un juez ordenó que se la retuviera sin derecho a fianza “por motivos de peligro para la comunidad”, según un documento de la corte federal.

Esto es lo que necesita saber:

Phelps sugirió que alguien le había pagado miles de dólares para matar a Harris

Phelps envió cinco videos y dos fotos a su esposo entre el 13 y el 18 de febrero, según la denuncia penal, que preocupaba a los investigadores. Los envió usando JPay, la aplicación informática de la prisión que permite a los reclusos y sus familias compartir archivos multimedia entre sí.

En los videos, Phelps habló con enojo sobre su “odio” por el presidente Biden y la vicepresidente Harris. Pero ella realmente se limitó a Harris, según la denuncia.

Niviane Petit Phelps, 39, is accused of plotting to kill VP Kamala Harris. She’s a 20-yr nurse at Jackson Hospital but is in federal lockup now, after officials say she made repeated assassination threats in videos made for her husband who is in prison. @wsvn @SecretService pic.twitter.com/mCRHwVDIwH

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) April 17, 2021