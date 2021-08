Adolescente acusada de asesinato después prender fuego a una pareja: Emma Presler

Emma Presler es una mujer de Texas de 19 años de edad, que es buscada por el asesinato de un hombre de Houston el cual fue incendiado. Anteriormente fue arrestada, pero no acusada, en un asesinato ocurrido en 2020. Presler fue acusada de asesinato el 23 de agosto de 2021, en el incendio provocado del 6 de agosto de 2021 que dejó a Devin Graham muerto, dijo la policía de Houston en un comunicado de prensa. La esposa de Graham, Karissa Lindros, resultó gravemente herida en el incendio, dijo la policía.

Graham, de 33 años, murió y Lindros, de 26 años, resultó gravemente herida en el ataque del 6 de agosto de 2021 en su casa en Aspen Glade Drive en el área de Kingwood de Houston, dijo el departamento de policía de la ciudad en su comunicado de prensa. Una mujer, a quien la policía ahora dice haber identificado como Presler, fue vista huyendo del lugar de los hechos.

Presler fue acusada previamente de asesinato en septiembre de 2020 en el fatal tiroteo desde un vehículo a Sierra Rhodd, de 20 años, en Cypress, Texas. Pero un juez del condado de Harris no encontró una causa probable para acusar a Presler de asesinato durante una audiencia en septiembre y fue puesta en libertad. Los fiscales podrían haber llevado el caso a un gran jurado, pero no quedó claro de inmediato si fue acusada. Cuatro hombres, incluido el novio de Presler, fueron arrestados en el tiroteo mortal en octubre de 2020.

Rhodd, que tenía parálisis cerebral y distrofia muscular, murió mientras dormía en su cama el 13 de septiembre de 2020. El padre de Rhodd le dijo a KHOU que creía que su hijo de 15 años era el objetivo del tiroteo porque había estado peleando con la gente involucrado en una pandilla llamada “10K”.

Después de que Presler fuera nombrada sospechosa del asesinato y asalto de Houston, la madre de Rhodd, Krystalee Rhodd, le dijo a ABC 13: “Me despierto y pienso en ello. Me voy a dormir y lo pienso. Tengo pesadillas “Pensé que era una falla del sistema, definitivamente. Estos monstruos me la quitaron, y simplemente … creo que todos deben estar en la cárcel por eso, incluido [Presler].

En el caso más reciente contra Presler, la Policía de Houston dijo: “Se insta a cualquier persona con información sobre el paradero de Emma Presler que se comunique con la División de Violencia Familiar y Agresiones Mayores del HPD al 713-308-8800 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS”.

Esto es lo que necesita saber sobre Emma Presler:

1. Presler entró en la casa de las víctimas, derramó una “sustancia desconocida” sobre Devin Graham y luego le prendió fuego, también quemó a Karissa Lindros, según la policía de Houston

Emma Lou Presler está acusada de ingresar a la casa de las víctimas y provocar un incendio que mató a Graham e hirió a Lindros, dijo el Departamento de Policía de Houston en un comunicado de prensa. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. el 6 de agosto de 2021, dijo la policía.

Los oficiales de la División de Violencia Familiar y Asaltos Mayores de la Policía de Houston, Brian Godoy y Joshua Windham, dijeron en un comunicado: “Los oficiales de patrulla del HPD respondieron a un informe de un incendio provocado en una residencia en la dirección anterior y supieron que el Sr. Graham y la Sra. Lindros habían sido transportados por Helicóptero Life Flight al hospital con quemaduras graves.

Los agentes agregaron: “Graham le dijo a la policía que una mujer sospechosa había entrado en la residencia, le había vertido una sustancia desconocida y le había prendido fuego. Lindros también fue quemado como resultado del incidente”. Lindros sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, dijo su familia.

“Todo lo que puedo pensar es que la casa está en llamas y ese tipo gritando. Simplemente ha sido bastante malo”, dijo Jeff Wilson, un vecino que llamó al 911, a ABC 13. “Se notaba que estaba muy quemado. No tenía ropa puesta y su piel se estaba pelando. Se notaba que estaba gravemente herido porque gritaba con fuerza”.

La madre de Lindros le dijo a la estación de noticias que Lindros sufrió “heridas increíbles” y agregó: “Estos dos no se merecían esto. Tienen dos hijas pequeñas que ahora se quedan sin padre”.

2. Emma Presler fue encontrada en una camioneta roja. La policía dice que los testigos la habían visto huir de la escena del tiroteo desde un automóvil en 2020 y la familia de Rhodd expresó su indignación porque Presler no fue acusada de su asesinato





Judge finds no probable cause against suspect in slaying of disabled Cypress woman

En el tiroteo de 2020, se realizaron varios disparos en una casa en Cypress alrededor de las 11:00 p.m. el 13 de septiembre, dijo la policía. Los testigos informaron haber visto varios vehículos que huían del lugar. Rhodd estaba durmiendo en el momento del tiroteo. Las fotos y el video de la escena mostraron múltiples agujeros de bala en las ventanas de la casa. Su padre le dijo al Houston Chronicle que se encontraron alrededor de la casa entre 40 y 50 casquillos de cuatro armas diferentes.

“Mi niña no hizo nada para merecer esto”, dijo Michael Rhodd a KPRC. “Tiene parálisis cerebral, está acostada en la cama y le disparas en la cara”.

Le dijo a Fox 26 que iba a ver si su hija quería comida cuando estallaron los disparos. “Fui a preguntarle qué quería comer”, le dijo a la estación de noticias. “En el momento en que sucedió, empezaron a disparar. Todo lo que pude hacer fue agarrar a mi esposa, tirarla al suelo e intentar correr hacia mis hijos, y cuando lo hice, llegué a su habitación y ella estaba acostada allí. Traté de hacer todo lo que pude y no pude hacer nada”.





Family of Cypress shooting victim speaks out

Las autoridades dijeron que Presler fue arrestada después de que la encontraron conduciendo una camioneta roja en el área del tiroteo. La camioneta estaba registrada a nombre de su novio. El padre de Presler, Bill Bagby, le dijo al Houston Chronicle en ese momento: “No creemos que ella sea responsable del tiroteo. Es un poco difícil de entender “.

Cuando Presler compareció ante el tribunal el 15 de septiembre de 2020, el juez del condado de Harris, James Callan, dijo que no había causa probable para detenerla por el asesinato acusado y ordenó que la liberaran, y les dijo a los fiscales que podrían intentar que Presler fuera procesada a través de un gran jurado. Según Click2Houston, Callan dijo que aunque la ubicación de Presler y el hecho de que la encontraran en una camioneta roja que los testigos dicen haber visto huir de la escena la convierte en una sospechosa lógica, no hay ninguna evidencia de que haya disparado un arma.

“El hecho de que conduzca un camión rojo no significa que esté involucrado en un asesinato”, dijo Callan en la corte, según ABC. “Hay muchas cosas que indican que ella puede estar involucrada, pero hasta que tenga algo que vaya más allá de la sospecha razonable, no tendrá una causa probable”.

Callan continuó: “En este momento, no creo que todos tengan una causa probable”, dijo según el Houston Chronicle. “La mayoría de las personas involucradas en un drive-by, hacen el drive-by y luego arrastran un ** y van a algún lado, quién sabe dónde. No merodean por la escena del crimen”.

La madre de Rhodd, Krystal, expresó su indignación porque Presler no fue acusada. Ella le dijo a ABC que sentía que había suficiente evidencia. “No sé qué más pruebas necesitan”, dijo. “Ella estaba allí. Ella estaba en el auto. Me duele el estómago por todo esto”.

“Solo quiero que todos vayan a la cárcel y se pudran en el infierno”, agregó la madre de Rhodd. “Eso es lo que quiero, porque nunca, nunca seré la misma, nunca. Ella era el corazón de su familia. Ni siquiera sé qué haría sin ella. Ella era mi mejor amiga.”

En octubre de 2020, cuatro hombres, Austin McCalla, Jason Cisneros, Andre Colson y Xavier Fletcher, fueron acusados de asesinato por la muerte de Rhodd, dijo el alguacil del condado de Harris en Twitter. Las autoridades dijeron que McCalla estaba saliendo con Presler.

3. Presler fue arrestada anteriormente por cargos de robo y drogas y actualmente también se le busca en el condado de Harris por un cargo de posesión de metanfetamina

Presler tuvo enfrentamientos previos con la ley antes de su arresto por la muerte de Rhodd. Presler fue arrestado en la cárcel del condado de Harris por un cargo de abuso de un cargo de tarjeta de débito. El Houston Chronicle informó que se sospechaba que ella irrumpió en el automóvil de un oficial de detención de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y le robó la chaqueta donde tenía la tarjeta de débito en el bolsillo. Se declaró culpable de robo de propiedad en marzo de 2020, según los registros judiciales del condado de Montgomery.

Fue arrestada el 11 de julio de 2019 por cargos de posesión de una sustancia controlada y evadir el arresto, escribió Bail Bonds HQ. En febrero, se buscaba a Presler por no comparecer por posesión de un cargo de sustancia controlada, según el reportero de la policía del condado de Montgomery.

Junto con el cargo de asesinato en la muerte de Graham, Presler también es buscada en el condado de Harris por un cargo de posesión de metanfetamina, según los registros judiciales. Ella ha sido buscada en ese caso desde marzo de 2021. En ese caso, un oficial de policía del Precinto 4 de la Oficina del Condestable del Condado de Harris dijo en un informe obtenido por Heavy que encontró .06 gramos de metanfetamina en una bolsa de plástico en el bolso de Presler durante una parada de tráfico.

4. Se ha creado un GoFundMe para ayudar a Lindros, madre de 2 niñas , y para ayudar a la familia de su marido

Se ha creado un GoFundMe para ayudar a las familias de las víctimas, incluidos sus tres hijos. “Karissa es una mamá de 26 años muy dulce, joven y hermosa con 2 niñas muy hermosas y brillantes”, dice la campaña de GoFundMe. “Ahora está acostada en una cama de hospital y sufre de una cantidad insoportable de dolor que nadie debería tener que experimentar, mientras se somete a una cirugía después de la cirugía, y lucha duro cada segundo de cada día solo para sobrevivir”.

Johnnie Davis, el creador de la campaña, agregó:

Karissa es la inocente víctima de un acto de violencia insoportablemente doloroso, cruelmente inhumano e increíblemente trágico y tortuoso que ningún humano o animal merece que le suceda. Y algo por lo que NINGUNA familia debería tener que pasar NUNCA. Este acto horrible fue hecho a propósito y premeditadamente tanto a Karissa como a su esposo Devin, con un resultado inquietante esperado. Y fue hecho por algunos Monstruos Muy Viles, Extremadamente Malvados, Horriblemente Enfermos y Retorcidos y rotundamente Malos Inhumanos, que no se preocupan en absoluto por la Vida Humana, en absoluto. Este acto violento del mal ya le ha quitado la vida al esposo de Karissa, Devin, dejando a 3 niños pequeños ahora sin padre. Y 2 niños pequeños con un

Mother Fighting Hard para sobrevivir con más del 70% de su cuerpo quemado y daría cualquier cosa solo para sostener a sus bebés en sus brazos nuevamente o incluso ver y hablar con ellos nuevamente. Nuestra dulce Karissa ha tenido, todavía necesita y seguirá teniendo y necesitando una cantidad increíble de atención médica y ayuda y una cantidad inimaginable de cirugías. Y seguirá necesitando muchos de estos durante muchos años e incluso algunos durante el resto de su vida. Por lo tanto, estamos tratando de recaudar tanto dinero como podamos para ayudar a Karissa y su familia con las muchas facturas médicas pasadas, presentes y futuras, costos, atención médica, ayuda y cirugías. Y solo para ayudar con muchas otras cosas, necesidades y cualquier costo financiero y / o preocupaciones que puedan tener o tendrán. Y, con suerte, aliviar un poco la carga de ellos, porque están lidiando con mucho más de lo que cualquiera debería tener que enfrentar.

El GoFundMe agrega: “Algunos seres inhumanos muy perturbados rociaron / arrojaron gasolina sobre Karissa y su esposo Devin y luego les prendieron fuego a todos. Devin falleció menos de 2 días después y Karissa se encuentra en el hospital en estado muy crítico con más del 70% de su cuerpo quemado, luchando por su vida. Estamos tratando de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a Karissa y su familia a pagar todos los costos médicos y procedimientos futuros y cualquier cosa que puedan necesitar.

Davids continuó: “La vida de dos familias cambió por completo para peor esa noche, dejando a 3 niños pequeños sin padre, y 2 de esos niños con una madre luchando todos los días solo para sobrevivir. Ya tienen tanto de qué preocuparse y de qué lidiar, que no deberían tener que preocuparse por cómo van a pagar cosas como esta. Entonces, si puede, ¿podría donar cualquier cosa que pueda para ayudarlos?”.

5. La policía no ha divulgado ninguna información sobre el motivo del ataque a Graham & Lindros

Los investigadores han publicado pocos detalles sobre el incendio provocado que dejó a Graham muerto y Lindros gravemente herido. La policía no dijo si tienen un motivo en el caso. Y no precisaron qué los llevó a acusar a Emma Presler.

La tía de Lindros, Lisa Sherlock, le dijo a ABC 13 que Presler conoce a su sobrina, pero no proporcionó ninguna otra información sobre cómo se conocen. “¿Por qué?” Es la pregunta más importante? ¿Por qué? De hecho, ahora tenemos un nombre y una cara de quién hizo esto”, dijo Sherlock a la estación de noticias. “Devin tiene tres hijos que ahora tendrán que crecer sin un padre. [Lindros] está luchando todos los días de su vida para volver con sus hijas, sus hermanas, su madre y nuestra familia”.

Sherlock agregó: “Oh Dios, por favor, si sabes dónde está, si sabes algo sobre dónde se está quedando, por favor, acércate. Karissa y Devin no se merecían esto “.

Krystalee Rhodd le dijo a la estación de noticias: “Mi corazón está con ellos. Sé como se siente. Lamento que no hayamos recibido justicia la primera vez, o esto no habría sucedido “.

La policía de Houston dijo en el comunicado de prensa: “Los testigos informaron haber visto un sedán blanco de cuatro puertas que huía del área después del incidente. El sospechoso se describe solo como una mujer blanca, de 25 a 30 años de edad. Una investigación más profunda llevó a la identidad de Presler como sospechosa en este caso y fue acusada por su papel en el incidente “.

Presler enfrenta un cargo de asesinato en el Tribunal de Distrito 435 y el caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery. Presler y su familia no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios y no estaba claro de inmediato si había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Tanay Hudson contribuyó a este informe para Heavy en septiembre de 2020.

