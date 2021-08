¿Está en la cárcel Elwood “Woody” Six?

Rodney “Cockeye” Stepp, de 46 años, fue asesinado a tiros en su camino de entrada a su casa, en el condado de Martin, Kentucky, en las primeras horas del 6 de diciembre de 2017. Los agentes de policía que acudieron a la escena y arrestaron al amigo de Stepp, Elwood “Woody” Six. Six fue acusado de homicidio en segundo grado, pero luego se convirtió en homicidio en primer grado, según WSAZ.

A&E explora el caso para su programa “Acusado: ¿culpable o inocente?” y sigue a Six en los meses y semanas previos a su juicio mientras los espectadores se enfrentan a la pregunta de si la muerte a tiros de Stepp fue un acto de autodefensa. Los espectadores que vean el programa se preguntarán, ¿dónde está Elwood “Woody” Six hoy?

Six fue declarado culpable de homicidio imprudente y acusado de 1 año de prisión, pero probablemente será liberado el 1 de septiembre de 2021

Six estuvo en la cárcel durante cinco meses después de su arresto porque tomó algún tiempo obtener el dinero de su fianza, le dijo Bradley a Heavy, por lo que cuando fue detenido después del veredicto el 2 de julio de 2021, ya tenía cinco meses cumplidos. A pesar de recibir una sentencia de un año, la mayoría de los reclusos solo cumplen alrededor de siete meses y medio debido al crédito por buen tiempo, compartió Bradley. Six, ahora de 70 años, probablemente será liberado el 1 de septiembre de 2021.

Dado que Six no recibió una sentencia más larga, no fue transferido a la prisión estatal y los registros públicos muestran que está cumpliendo el resto de su sentencia en la cárcel del condado de Johnson, también conocida como el Centro de Detención Regional de Big Sandy.

Un brote importante de COVID-19 en Kentucky tiene a Bradley preocupado por su cliente. Aunque ha sido vacunado, le dijo a Heavy: “Solo quiero sacarlo de allí”. La cárcel ha tenido algunos casos positivos y los han aislado, agregó, pero no podrá descansar hasta que Six regrese a casa con su familia.

Bradley dijo que decidieron que no apelarán el veredicto

Kentucky es un estado de autodefensa “firme”, que es una ley de autodefensa que permite a las personas protegerse “contra el uso o uso inminente de fuerza física ilegal por parte de la otra persona” en público. Si bien algunos estados tienen claro que las personas también deben “retirarse a un lugar seguro” antes de usar la fuerza, la ley de Kentucky Stand Your Ground no incluye ese deber y permite a las personas usar la fuerza, incluso la fuerza letal, sin intentar retirarse.

Es por eso que Bradley dijo que confiaba en que el jurado lo absolvería, pero le dijo a Heavy que habló con los miembros del jurado después del veredicto y le dijeron que había sido un compromiso, y muchos sintieron que había que hacer algo debido a la muerte de Stepp. Por eso optaron por “la condena más baja con el castigo más bajo”, explicó. El veredicto de homicidio imprudente significó que el jurado sintió que Six reaccionó exageradamente y causó la muerte de Stepp a pesar de la ley de Stand Your Ground.

Debido a esto, le dijo a Heavy que cree que tienen motivos para apelar, pero después de discutir con Six y su esposa Joann, decidieron no presentar una apelación. Dijo que Six no quería que el caso “se le pase por la cabeza” durante varios años más y que simplemente “quiere dejarlo atrás”.

Six ha tomado bien el veredicto y pasó su tiempo en la cárcel ayudando a otros reclusos como una “figura paterna”

Six se tomó bien el veredicto, le dijo Bradley a Heavy. “Él era el que me calmaba”, dijo, y estaba “listo para aceptar lo que se le presentara”. La esposa de Six, Joann, se lo tomó un poco más difícil porque le preocupaba que él estuviera en la cárcel, especialmente porque padece la enfermedad de Parkinson y tiene diabetes.

Bradley dijo que se propuso visitar a Six en la cárcel al menos una vez a la semana, mientras que Joann pudo hablar con su marido a través de una videollamada desde el vestíbulo de la cárcel. “Tiene buen ánimo”, dijo Bradley, y Six se ve a sí mismo como una “influencia positiva para los muchachos en la cárcel” y una especie de “figura paterna”.

Ella dijo que su esperanza es que el “Acusado: ¿culpable o inocente?” El episodio ayudará a aclarar el nombre de Six y algunos de los conceptos erróneos en torno al caso. “Los rumores sobre lo que sucedió han sido tan descabellados y descabellados”, explicó Bradley, y el programa ayudará a aclarar lo sucedido. Si bien Six aún no ha tenido contacto con sus hijas, Bradley tiene la esperanza de que el episodio conduzca a desarrollos positivos.

