Igual a un ser humano: El increíble y nuevo robot de Elon Musk

El magnate sudafricano Elon Musk presentó el pasado viernes a Optimus, un robot humanoide desarrollado con inteligencia artificial que planea sacar al mercado con un precio inferior a los 20 mil dólares.

Musk hizo su presentación el pasado viernes 30 de octubre en las oficinas de Tesla en Palo Alto, California. El fundador y consejero delegado de Tesla explicó que Optimus es un robot desarrollado con un software de aprendizaje automático. Podría ser empleado para tareas domésticas tales como regar las plantas o trasladar cajas de un lugar a otros.

Entre los beneficios de Optimus, Musk destaca que no requiere el uso de una batería. El robot funciona simplemente conectándolo a una red wi-fi como si se tratara de un aparto de música.

Un robot diseñado en 2021

Fue en el 2021 cuando Musk informó que Tesla venía trabajando en el desarrollo de un robot humanoide que serviría para realizar tareas domésticas peligrosas. Según adelantó el año pasado, el proyecto podría tener favorables implicaciones económicas a nivel mundial.

Ahora, con la presentación de Optimus, Musk y compañía señalaron que el producto final difiere bastante del concepto original. La forma y el estilo del robot se fueron modificando a medida que avanzaba su desarrollo.

Tesla finalmente desarrolló un modelo que se asemeja a un ser humano por su tamaño y su peso. El concepto de humanoide le da al robot un rango de movimiento mayor al concepto original.

El prototipo presentado el pasado viernes en las oficinas de Tesla en Palo Alto tiene un peso de 73 kilogramos, contra los 56 que pesaba el robot original. En tanto que Optimus presenta 200 grados de movimiento, 27 de ellos están en las manos.

El nuevo robot de Elon Musk cuenta con los mismos sensores de movimiento que llevan los autos Tesla: Autopilot. Estos sensores le permiten al robot identificar su entorno y repetir tareas a través del reconocimiento de objetos.

El nivel de mayor sofisticación del diseño de Optimus está en sus manos. Diseñadas de forma ergonómica, están preparadas para que el robot pueda cargar hasta nueve kilos de peso en cada una.

Conversaciones entre Musk y los dueños de Twitter

Este fin de semana también salieron a la luz nuevas conversaciones entre Elon Musk y Jack Dorsey, cofundador de Twitter, uno de los hombres que llevó a la justicia al sudafricano por haber dado marcha atrás en la compra de la red social del pajarito.

En uno de los mensajes de texto que fueron difundidos en la prensa, Musk le pregunta a Dorsey cómo creía él que debería ser Twiiter. A lo que el cofundador de la red social le responde: “Creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no es propietaria del protocolo, solo lo avanza. Un poco como lo que Signal ha hecho. No puede tener un modelo publicitario”.

En esa conversación, Dorsey también le manifiesta a Musk la necesidad de que Twitter siga siendo una plataforma y no se convierta en una compañía: “Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Por eso me fui”.

