Elon Musk se ríe de los deportados encadenados: Llueven criticas

La Casa Blanca compartió este martes un video de 41 segundos mostrando a ilegales encadenados y esposados. El empresario Elon Musk reaccionó con un “Jaja Guau” en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

En el clip titulado: “ASMR: Vuelo de deportación de ilegales” muestra cadenas y esposas colocadas en la pista. Luego detenidos caminando con las manos y tobillos esposados.

Cabe señalar que el término ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) generalmente se refiere a sonidos calmantes que desencadenan sensaciones placenteras, lo que hace que el título sea particularmente polémico.

Cuando el multimillonario Elon Musk volvió a publicar el vídeo y escribió “Jaja, guau”, con un emoji alienígena, empezaron a llover las criticas.

Las criticas

Después del comentario de Elon Musk, muchos usuarios reaccionaron: “Esto es asqueroso. El hecho de que pienses que esto es gracioso lo dice todo”.

“Independientemente del estatus migratorio, se debe respetar la dignidad humana. La deportación es un asunto serio, no un entretenimiento. Deberíamos priorizar políticas humanas y un trato justo para todas las personas”, comentó otro usuario.

This is not just sad—it is dehumanizing. They are not only being torn from their homes but also stripped of their last shred of dignity. Why so much hatred? Why take pleasure in the humiliation of others? — Jahaj (@jahajxh) February 18, 2025

Otro usuario no entiende las criticas. “No entiendo la falsa indignación por las cadenas. TODOS los criminales dentro de los Estados Unidos son transportados hacia y desde cárceles, tribunales y prisiones exactamente en las mismas condiciones y se muestran en los tribunales en YouTube a millones de personas diariamente. No hay indignación por eso”.

I don't understand the fake outrage about the chains. EVERY criminal within the United States is transported to and from, jails, courts and prisons under the exact same conditions and are shown in court on YouTube to millions of people on a daily basis. No outrage over that. — Eli Evenson (@evenson_eli) February 18, 2025

“Eres patético @elonmusk, un hombre pequeño que se ríe de un video de inmigrantes indocumentados con grilletes abordando un avión para ser deportados”, comentó otro.

“Esto me recuerda el pasado, cuando los ricos disfrutaban del sufrimiento de la mayoría.

¡No importa cuánto tiempo pase, la historia siempre se repite! ¡Nada cambia! Ni siquiera la gente”