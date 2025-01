¿Elon Musk realizó saludo Nazi?

El empresario multimillonario Elon Musk se ha convertido en el blanco de las criticas por realizar un gesto similar al saludo nazi. Musk, quien fue nombrado jefe del “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), realizó un gesto controvertido durante su discurso en un evento posterior a la toma de posesión del presidente Donald Trump.

El propietario de X y director ejecutivo de SpaceX y Tesla estaba en un mitin para los partidarios de Trump en el Capital One Arena de Washington, DC. “Esta no fue una victoria cualquiera. Esta fue una bifurcación en el camino de la civilización humana”, dijo Musk durante su discurso. “Éste realmente importaba. ¡Gracias por hacerlo realidad! Gracias”.

Luego, Musk tocó el lado izquierdo de su pecho con su mano derecha y extendió su brazo hacia arriba, repitiendo el movimiento a la multitud detrás de él. “Mi corazón está contigo. Es gracias a vosotros que el futuro de la civilización está asegurado”, dijo al volver hacer el gesto.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El gesto de Musk fue comparado a un saludo nazi utilizado por los partidarios del dictador alemán Adolf Hitler.

Musk reacción a las criticas en cuenta de X y dijo que “el ataque de ‘todos son Hitler’ es muy cansado”.

El saludo nazi, también conocido como saludo Heil Hitler, que consiste en un brazo derecho extendido con la palma hacia abajo, fue utilizado como saludo oficial entre los nazi.

Pero el gesto se remonta a un saludo que se dice que se utilizaba en la antigua Roma por el dictador italiano Benito Mussolini, afiliado al Partido Nacional Fascista, adoptó el gesto en 1925.

Aaron Astor, profesor de historia en el Maryville College de Tennessee, expresó en X que “no se trataba de un saludo nazi”. “Este es el saludo de un hombre autista socialmente incómodo hacia la multitud donde dice ‘mi corazón está con ustedes'”.

I have criticized Elon Musk many times for letting neo-Nazis pollute this platform. But this gesture is not a Nazi salute. This is a socially awkward autistic man's wave to the crowd where he says "my heart goes out to you." https://t.co/QWWiYHEI65

— Aaron Astor (@AstorAaron) January 20, 2025