¿Elon Musk podría lanzarse a la presidencia de Estados Unidos en 2028?

El empresario multimillonario Elon Musk, de 53 años, se ha convertido en el “burócrata más poderoso en la historia de Estados Unidos”, según CNN. Después que el presidente Donald Trump le diera la responsabilidad de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la cual tiene la tarea de reestructurar el gobierno federal y eliminar regulaciones para reducir los gastos y aumentar la eficiencia del gobierno.

Musk ha dicho que su objetivo es encontrar un billón de dólares en ahorros. Se prevé que el presupuesto federal alcance unos 7 billones de dólares este año. Según el sitio web de DOGE, dice que ya ha ahorrado a los contribuyentes estadounidenses 105 mil millones de dólares hasta el 2 de marzo a través de una serie de acciones, incluidas reducciones de personal, ventas de activos y cancelaciones de contratos. Musk ha dicho que DOGE corregirá los errores cuando los encuentre.

En lo que va de año, DOGE ha despedido a miles de trabajadores federales. Aunque no lo crea el gobierno ha eliminado 62.530 puestos.

¿Musk puede ser presidente de los Estados Unidos?

Sin duda, Musk se ha convertido en el segundo hombre mas poderoso de los Estados Unidos, después del presidente Donald Trump. Por lo que algunos se preguntan si el multimillonario podría lanzarse a la presidencia en las próximas elecciones del 2028.

La respuesta es no. Elon Musk no se puede lanzar a la presidencia porque no llena los requisitos.

Requisitos para ser elegible para ser presidente

Según el Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente debe:

Ser ciudadano por nacimiento de los Estados Unidos

Tener al menos 35 años de edad

Haber residido en los Estados Unidos durante 14 años

Musk nació en sudáfrica. Sus padres, Errol Musk (sudafricano) y su madre Maye Musk (canadiense) se divorciaron en 1980. Musk vivió con su padre en varias ciudades en Sudáfrica y en 1988 se mudó a Canadá para vivir con su madre. Luego consiguió su ciudadanía canadiense en 1989. Después viajo a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Pensilvania en 1992 con una visa de visitante de intercambio, según NorthJersey.com. Y obtuvo su ciudadanía americana en 2002.

En fin, Musk no puede ser presidente de los Estados Unidos ya que no nació en suelo americano. Así es, no puede ser presidente a menos que se modifique la Constitución de Estados Unidos para permitir que otras personas además de los ciudadanos por nacimiento puedan calificar para la presidencia.