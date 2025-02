¿Quién es Elon Musk y por qué es millonario?

Elon Musk es un empresario multimillonario, de 53 años, que ha estado acaparando titulares más de lo usual desde que Donald Trump regreso a la Casa Blanca. Resulta que Musk se ha convertido en la mano derecha de Trump. Juntos celebraron la llegada del 2025 y hasta fueron entrevistados en conjunto para la cadena Fox News Channel.

Algunos quizás nunca habrían escuchado antes sobre Elon Musk, pero aquí se lo vamos a contar. Elon Musk es un empresario estadounidense nacido en Sudáfrica que co-fundó la empresa de pagos electrónicos PayPal y armó la compañía SpaceX, que fabrica vehículos de lanzamiento y naves espaciales.

También fue uno de los primeros inversores importantes y director ejecutivo de la compañía de automóviles eléctricos Tesla. Eso no es todo, Musk compró la compañía Twitter a la que luego le cambió el nombre a X en 2022.

Here’s the full Trump and Elon Musk interview with Sean Hannity. pic.twitter.com/uxcmLyvSNM

Donald Trump anunció durante su campaña que Musk iba a dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Pero al parecer no es así.

Este 20 de febrero, la administración Trump anunció que Musk no es un empleado de DOGE. “[Musk] no tiene autoridad real para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, dijo Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, en documentos judiciales. Los documentos no nombran al administrador de DOGE, cuyo trabajo Musk ha defendido en publicaciones en su plataforma de redes sociales X y en una aparición pública en la Casa Blanca.

🚨 NEW: Trump and First Lady Elona Musk just landed in DC after a four-day Florida getaway.

Nice of them to squeeze in a quick visit with the kids before he bolts back to Mar-a-Lago on Friday. pic.twitter.com/iUjJo01w2t

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 20, 2025