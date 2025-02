¿Elon Musk gana $8 millones de dólares al día?

Este mes de febrero empezaron los rumores en las redes sociales que el empresario tecnológico multimillonario Elon Musk -quien fue contratado por la administración Trump contrato a Musk para erradicar el despilfarro y el fraude del gobierno- ganaba 8 millones de dólares al día con contratos federales.

La afirmación de “$8 millones por día para contratos gubernamentales” fue hecha originalmente por el representante federal Greg Casar, un demócrata de Texas, durante una audiencia del subcomité del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el pasado 12 de febrero. Abajo puede ver el momento.

Greg Casar afirmó lo siguiente:

¿Sabe cuánto dinero recibirá al día el Sr. Musk del gobierno federal? La respuesta es 8 millones de dólares al día. El año pasado le prometieron 3.000 millones de dólares procedentes de cerca de 100 contratos con el gobierno federal.



La afirmación del congresista Casar -que a Musk se le “prometieron” 3 mil millones de dólares de “cerca de 100 contratos” con el gobierno federal- se refleja en un informe del New York Times de 2024 sobre los contratos federales de Musk. El informe analiza los contratos de los años fiscales 2013-23, y el “último año” de Casar se refiere al año fiscal 2023.

Utilizando las cifras del New York Times, las empresas de Musk habrían ganado aproximadamente 8 millones de dólares por día gracias a contratos gubernamentales en el año fiscal 2023. Estas cifras están respaldadas por datos de usaspending.gov, que muestran que solo SpaceX y Tesla recibieron 3.100 millones de dólares en subvenciones federales ese año.

Además, Casar destacó la importante influencia que tiene Musk dentro del gobierno, especialmente como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca. También cuestionó por qué no hay una investigación sobre los contratos federales de Musk, especialmente teniendo en cuenta su papel activo en la configuración de las operaciones gubernamentales. Según Casar, esto representa un importante conflicto de intereses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la afirmación de Casar era incorrecta, pero no explicó por qué ni cuál podría ser la cifra correcta.

Más sobre la base de datos públicas de contratos federales

USASpending.gov es una base de datos pública de contratos federales obligatoria por ley, la forma más común de medir dichos contratos es observar el monto total que el gobierno de Estados Unidos está obligado contractualmente a pagar.

Según datos federales analizados por The Independent, el gobierno de Estados Unidos ha prometido o concedido a las propias empresas de Musk casi 21.000 millones de dólares desde 2008.

El efectivo seguía fluyendo hasta el 17 de febrero, con otros 76,7 millones de dólares prometidos desde la toma de posesión de Donald Trump.

Musk defiende los contratos gubernamentales

En una conferencia de prensa en la Oficina Oval, Musk defendió los contratos gubernamentales de SpaceX, enfatizando su valor para los contribuyentes y aclarando que cualquier contrato adjudicado a sus empresas se basaba en el mérito y la rentabilidad. “En primer lugar, no soy yo quien presenta el contrato. Es la gente de SpaceX o algo así lo que solicitará el contrato”, dijo Musk. “Y me gustaría decir que si ven algún contrato en el que se le otorgó a SpaceX y no fue, de lejos, la mejor relación calidad-precio para el contribuyente, háganmelo saber, porque todos ellos lo fueron”.