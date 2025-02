¿Musk enviará un cheque de reembolso DOGE de 5.000 dólares?

Durante este miércoles 19 de febrero de 2025, una idea sobre un posible cheque de reembolso de hasta $5.000 dólares ha rondado en las mentes de los estadounidenses, pues la posibilidad de que se haga realidad es bastante alta, según lo informó el medio Forbes.

De acuerdo con la información de varios medios de comunicación locales, se ha creado una propuesta llamada “Dividendo DOGE”, la cual fue presentada por el director ejecutivo de la firma de inversiones Azoria, James Fishback, quien propuso por medio de su cuenta de X, sobre un reembolso del 20% del dinero que ahorra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Los contribuyentes estadounidenses merecen un ‘dividendo DOGE’: el 20% del dinero que DOGE ahorra debería ser enviado de regreso a los estadounidenses que trabajan duro como un cheque de reembolso de impuestos ¡Era su dinero en primer lugar! Con $2 billones en ahorros de DOGE y 78 millones de hogares que pagan impuestos, este es un reembolso de $5,000 por hogar, y el resto se usa para pagar la deuda nacional. @ElonMusk, ¡hagámoslo! Así es como reconstruimos la confianza en nuestro gobierno!”, escribió Fishback.

American taxpayers deserve a ‘DOGE Dividend’: 20% the money that DOGE saves should be sent back to hard-working Americans as a tax refund check. It was their money in the first place!

At $2 trillion in DOGE savings and 78 million tax-paying households, this is a $5,000 refund… pic.twitter.com/mmgfWcZAOf

— James Fishback (@j_fishback) February 14, 2025