¿Por qué Elon Musk tendría que dejar su cargo en DOGE?

Aunque no lo creas Elon Musk tendría que dejar su poderoso puesto en DOGE. Hasta tiene los días contados en el gobierno. El multimillonario está sirviendo en la administración Trump como un “empleado especial del gobierno”, confirmó la Casa Blanca. Después de que el presidente Trump firmará una orden ejecutiva -el 20 de enero de 2025- para crear un grupo asesor llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) destinado a llevar a cabo recortes drásticos al gobierno de Estados Unidos.

Así lo ha hecho. Musk ha despedido u ofrecido indemnizaciones a trabajadores de todo el gobierno federal, el mayor empleador del país. Si bien la escala precisa de los recortes de empleos aún no está clara, la evidencia sugiere que hasta ahora se trata de al menos decenas de miles, dijeron los economistas a NBC.

Elon Musk tiene la meta de ahorrar mil millones de dólares. “Solo estoy aquí intentando que el gobierno sea más eficiente, eliminar el despilfarro y el fraude, y hasta ahora estamos haciendo buenos progresos”, dijo Musk en entrevista con FOX este mes de marzo. “Nuestros ahorros en este momento superan los 4 mil millones de dólares al día, lo cual es muy significativo”.

Fox le preguntó a Musk si creía que la iniciativa alcanzaría su objetivo de ahorro de mil millones de dólares, que se redujo de los dos mil millones iniciales. Musk respondió: “Sí, es decir, a menos que nos detengan, llegaremos a mil millones de dólares de ahorro”.

Elon Musk es un “empleado gubernamental especial”, un puesto que le permite realizar actividades limitadas en el gobierno, como participar en comités y juntas directivas, aunque no estará en la nómina del gobierno, según un funcionario de la Casa Blanca. Este puesto también podría significar que Musk pueda eludir la divulgación pública de sus finanzas y conflictos de intereses.

Como “empleado gubernamental especial”, Musk tiene un plazo ajustado. No puede trabajar más de 130 días al año. Pero durante su entrevista con Fox, Musk dijo que no planeaba dejar el gobierno pronto, a pesar de ocupar un puesto temporal conocido como “empleado gubernamental especial”.

“¿Vas a seguir otro año?”, preguntó Fox.

“Sí, creo que sí”, respondió Musk.

Se espera que un empleado gubernamental especial desempeñe funciones temporales por un máximo de 130 días en un período de 365 días consecutivos. Pero no sabe si Musk podría cambiar de nombramiento.

DOGE terminaría su servicio el 4 de julio de 2026, confirma la orden ejecutiva que firmó Trump el 20 de enero.

A finales de 2024, Musk ya estaba armando DOGE antes de que el presidente Trump firmará la orden ejecutiva. En ese entonces Musk anunciaba que DOGE se desaparecería solo, ya que sería una organización temporal. Pero ahora quién sabe si cambiarán las cosas.

The final step of @DOGE is to delete itself https://t.co/ZCj2NvHm1U

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2024