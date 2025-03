Elon Musk se dirige a la CIA: ¿Más recortes de trabajo?

Elon Musk acaparado los titulares sobre los despidos masivos que ha realizado como director en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) cuyo objetivo es reducir el gasto federal y racionalizar las operaciones gubernamentales. Ahora el multimillonario de 53 años se dirige a la CIA o Agencia Central de Inteligencia, responsable de recopilar, analizar y proporcionar información de inteligencia a los líderes y responsables políticos para la toma de decisiones de seguridad nacional.

Resulta que el director de la CIA, John Ratcliffe, invitó a Elon Musk a reunirse con él la próxima semana, sugiriendo que las principales agencias de inteligencia del país no estarán exentas de los esfuerzos del multimillonario tecnológico por recortar el gasto público. “El director Ratcliffe ha invitado a Elon Musk a reunirse con él en la Agencia para hablar sobre la eficiencia del gobierno”, declaró un portavoz de la CIA a los medios.

Así es, Musk se dirige a la CIA, no para realizar recortes, sino para hablar sobre la eficiencia del gobierno.

SCOOP:

I've learned that @CIADirector Ratcliffe has invited @elonmusk to CIA on Monday to discuss government efficiency @DOGE

at the Agency.

Developing…

— Catherine Herridge (@C__Herridge) March 28, 2025