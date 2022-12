Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no tiene casa propia

Elon Musk tiene una fortuna de miles de millones de dólares, y es el segundo hombre más rico del mundo, pero dice que no es dueño de una casa.

Musk ha hablado sobre este hecho inusual antes, pero le dio una nueva actualidad cuando tuiteó al respecto en diciembre de 2022.

El 16 de diciembre de 2022, un hombre llamado John Rich, fundador de la marca “Redneck Riviera”, tuiteó: “¿Cuánto falta para que el FBI allane la casa de @elonmusk?”.

Musk respondió en Twitter: “No tengo casa”. Musk se ha estado haciendo oír cada vez más sobre las preocupaciones de acoso y acecho en su página de Twitter.

I don’t have a home — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Musk dijo en 2022: “Ni siquiera soy dueño de una casa en este momento”

Musk reveló su estado de “sin hogar” en una entrevista con la organización sin fines de lucro TED.

“De hecho, ni siquiera tengo una casa en este momento. Literalmente me quedo en casa de amigos”, dijo en esa entrevista. “Si viajo al Área de la Bahía, que es donde se encuentra la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente roto entre las habitaciones libres de los amigos”.

Además, señaló que tampoco tiene yate, y no toma vacaciones. Se permite el lujo de un avión, según la entrevista.

“Si no uso el avión, tengo menos horas para trabajar”, dijo.

Musk a veces se queda en una pequeña casa prefabricada en Texas

Elon Musk living in a tiny house is another motivation for me to live in one but privacy is still on top. pic.twitter.com/RN2wjrG8kk — Savage (@arcomedys) July 15, 2021

Sin embargo, Musk dijo más tarde en el podcast Full Send en agosto de 2022 que vive en una casa “muy pequeña” de $45,000 con tres habitaciones en Texas. Ese video acumuló 14 millones de visitas en YouTube.

Musk le dijo al podcaster que no tiene una “residencia principal”, pero, de la pequeña casa, dijo: “Mis amigos vienen y se quedan y no pueden creer que me quede en esta casa”.

Dijo que esa casa era “técnicamente una de tres habitaciones, pero solía ser de dos habitaciones”, pero convirtió el garaje en otra habitación.

Yahoo publicó una serie de imágenes de la pequeña casa de Musk, que puedes ver aquí. Según Yahoo, la pequeña casa de Musk es de Boxabl, que creó “la Casita de $49,500, una pequeña casa prefabricada de 375 pies cuadrados”.

El valor neto de Musk supera los 160.000 millones de dólares

¿Cuál es el patrimonio neto de Elon Musk? Según Forbes, es el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 163.700 millones de dólares.

Musk es un hombre muy rico, pero en diciembre de 2022 perdió su clasificación como la persona más rica del mundo, en parte debido a su compra de Twitter por $44 mil millones.

Bernard Arnault es ahora el hombre más rico del mundo, según CNBC.

La fortuna de Musk proviene de las acciones de Tesla en particular, pero también de SpaceX.

Según el sitio Rethinking the Future, Musk solía tener una gran cartera de viviendas, pero luego tuiteó que estaba “vendiendo casi todas las posesiones físicas. No será propietario de ninguna casa.

Entre las casas que enumeró había una mansión que anteriormente pertenecía a Gene Wilder, una mansión histórica de San Francisco, California, y una mansión en Los Ángeles, según el sitio.

