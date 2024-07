Elon Musk acepta pelea contra Nicolás Maduro: ¿Cuándo es el encuentro?

Aunque no lo creas, Nicolás Maduro invita a pelear a Elon Musk, y este acepta. Después que el hombre más del mundo criticara repetidamente a Maduro a través de sus redes y hasta lo llamó “un gran fraude electoral” en el país y “dictador”. Todo esto pasó en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter que posee Musk.

Cabe mencionar que Maduro y sus oponentes reclamaron la victoria en una elección nacional el domingo en la que la publicación de los recuentos oficiales de votos se retrasó antes de que Maduro fuera declarado ganador con el 51% de los votos, un resultado que ha sido ampliamente cuestionado y desde entonces Musk ha calificado el resultado como un gran fraude.

Tras los ataques de Musk, Maduro lo invitó a una pelea en plena televisión nacional de Venezuela: “¿Quieres pelear? Vamos a hacerlo. Elon Musk, estoy listo. No te tengo miedo, Elon Musk. Luchemos, donde quieras…soy hijo de Bolivar y Chávez”.

El miércoles por la tarde, Musk tuiteó “Acepto”. Y agregó: “Si gano, él tiene que renunciar como dictador de Venezuela…Si gana, le doy un viaje gratis a Marte”.

If I win, he resigns as dictator of Venezuela.

If he wins, I give him a free ride to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024