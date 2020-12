Ellen DeGeneres da positivo a COVID-19: ¿Cómo se encuentra?

Ellen DeGeneres se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han dado positivo a una prueba de COVID-19. La afamada presentadora de televisión y humorista dio a conocer su diagnóstico mediante una publicación en la plataforma de Twitter.

“Hola a todos, quiero que sepan que di positivo para COVID-19. Afortunadamente, me siento bien en este momento. Cualquiera que haya estado en contacto cercano conmigo ha sido notificado y estoy siguiendo todas las pautas adecuadas de los CDC”, puntualizó DeGeneres en un tweet en su perfil en Twitter.

“Por favor, manténgase saludable y seguro. Con amor, Ellen”, puntualizó la estrella estadounidense para instar a sus millones de fanáticos a cumplir con el distanciamiento social y con el uso correcto de mascarillas para evitar que los números de personas contagiadas con COVID-19 sigan aumentando drásticamente.

Por el momento, DeGeneres no ha brindado ningún tipo de declaración respecto de cómo el resultado positivo de su prueba de COVID-19 afectará a la producción de su show televisivo “The Ellen DeGeneres Show” que han estado filmando sin público en el estudio y con celebridades invitadas de manera virtual y otras en persona desde que la nueva temporada inició en el mes de septiembre, según reseñó People.

Ellen DeGeneres se pronunció sobre el ambiente de trabajo hostil en su show televisivo

A inicios de la temporada numero dieciocho de “The Ellen DeGeneres Show” en el mes de septiembre, Ellen DeGeneres decidió romper el silencio sobre las acusaciones de un ambiente de trabajo hostil en su show televisivo.

“Como habrás escuchado, este verano hubo acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro show y luego hubo una investigación. Aprendí que aquí pasaron cosas que nunca debieron haber sucedido. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas”, mencionó la presentadora en ese momento.

DeGeneres continuó agregando: “Ser conocida como la ‘Be Kind Lady’ es una posición complicada para estar. La verdad es que soy esa persona que ves en la televisión. También soy muchas otras cosas. A veces me pongo triste, me enojo, me pongo ansiosa, me siento frustrada o me pongo impaciente, y estoy trabajando en todo eso. Soy un trabajo en progreso”.

El estreno de la nueva temporada del show televisivo de Ellen DeGeneres se produjo después de que WarnerMedia realizó una investigación interna tras numerosas acusaciones de un ambiente de trabajo hostil.

Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman, tres de los principales productores de “The Ellen DeGeneres Show” fueron despedidos después de la investigación interna en el show. Además, los empleados de la producción televisiva fueron notificados de que recibirán mayores beneficios tras el incidente, aseguró People.

DeGeneres se une a la lista de celebridades que han dado positivo a COVID-19

Desde que el COVID-19 comenzó a propagarse a inicios de este año, muchas celebridades han anunciado que han contraído el virus. Tom Hanks y Rita Wilson fueron noticia en marzo cuando fueron algunas de las primeras celebridades en anunciar públicamente que habían sido diagnosticadas con COVID-19.

El actor Idris Elba y su esposa fueron los siguientes en la lista en anunciar su diagnóstico el 16 de marzo. “Mira, esto es serio. Ahora es el momento de pensar realmente en el distanciamiento social, lavarse las manos”, dijo el actor en un vídeo.

Algunas otras personalidades influyentes que han contraído el virus son el Príncipe Carlos, Pink, Todd Chrisley, Chris Cuomo, George Stephanopoulos, Madonna, Mel Gibson, Lena Dunham, Tiffany Haddish, Robert Pattinson, Neil Patrick Harris, Kanye West, Khloé Kardashian, el Presidente Donald Trump, Melania Trump, el Príncipe Guillermo, Hugh Grant, Ben Platt, JoJo Siwa y Kyle Richards.

Con información cortesía de la versión original del sitio web Heavy.com.

