Elizabeth Grace Johnson: acusada de darle 8 puñaladas a su amigo Draven Upchurch

Elizabeth Grace Johnson es una estudiante de la Universidad Southeastern University de Luisiana, quien está siendo acusada de apuñalar a un estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana varias veces. La víctima fue identificada como Draven Upchurch, quien sobrevivió a sus heridas.

Johnson, de 18 años, de Folsom, fue arrestada y la comunidad se ha unido para contribuir a las campañas de donación de sangre para ayudar a Upchurch a recuperarse.

Mientras tanto, Elizabeth Grace Johnson fue acusada de agresión agravada. El motivo del ataque no está claro. La joven fue puesta en libertad bajo fianza.

Esto es lo que necesita saber:

Upchurch, con quien Johnson estaba saliendo, fue apuñalado “varias veces”

El Departamento de Policía de Southeastern University le dijo a The Advocate que Johnson fue acusada de apuñalar al estudiante de LSU “varias veces”, en un dormitorio de la universidad.

El Departamento de Policía le dijo al sitio de noticias que los oficiales respondieron a un “disturbio reportado” en el tercer piso de los dormitorios.

Según The Advocate, la policía dijo que Upchurch era el “compañero de citas” de Johnson. Heavy.com se ha comunicado con la policía para obtener más detalles e informes. WBRZ-TV informó que el apuñalamiento ocurrió en Louisiana Hall alrededor de las 3:30 a.m. del sábado 3 de abril.

WAFB-TV informó que el comportamiento de Johnson se describió en un informe policial como “preocupada”.

La madre de Upchurch en la página de Facebook de su empresa dijo que el apuñalamiento “casi le quita la vida” a su hijo

En su página de Facebook, Upchurch dice que fue a Fontainebleau High School y “estudia en LSU”.

También escribió que estaba “en una relación”. En 2015, trabajó en un club de campo de golf. Su publicación visible más reciente fue sobre fútbol.

Su madre, Angie D. Autin-Fasullo, ha estado dando actualizaciones sobre su condición en la página de Facebook de su empresa, Honey’s Snoball Shack of Abita, de Abita Springs, Louisiana.

“Este es mi hijo Draven. Estuvo involucrado en un incidente esta mañana, que casi le quita la vida. Le tuvieron que poner grandes cantidades de sangre”, escribió.

“Está estable, pero todavía en estado crítico. Pido muchas oraciones y si alguien puede o está dispuesto a donar sangre en su nombre. Todavía necesitará de 3 a 4 cirugías más e incluso puede necesitar más unidades de sangre. ¡Gracias de antemano por las oraciones y cualquier ayuda ofrecida! ¡Ama a todos! ¡La vida es demasiado preciosa para odiarla! Abracen a su familia y amigos. ¡Diles que los amas a menudo! ¡¡Los amo a todos!!”.

El 7 de abril, su actualización más reciente, escribió: “¡La cirugía fue increíble! ¡¡El abdomen está completamente cerrado!! ¡¡¡Está desconectado del ventilador. Y ahora está fuera del CPap!! ¡Solo tubo de oxígeno! ¡¡¡Ya está haciendo sonreír y reír a la gente con sus comentarios. Draven se estaba quejando porque dijo “Tengo un examen” y luego su padre dijo “¿Ese examen es respiración profunda?”.

La madre de Upchurch escribió que lo apuñalaron 8 veces

El 5 de abril, Upchurch escribió en parte: “Estoy lista para sacar a todos de la oscuridad sobre el incidente de Draven. Me niego a usar la palabra accidente, porque lo que sucedió no fue un accidente. En algún momento de la madrugada del sábado 3 de abril de 2021, Draven fue apuñalado varias veces (8) en una zona residencial de Hammond”.

La madre del joven agregó: “Cinco (puñaladas) hicieron contacto con órganos vitales: pulmones, estómago y colon. Sí, conoce bien a la persona responsable y sí, esa individua fue arrestada. Lo encontraron inconsciente y se iniciaron procedimientos para salvar vidas en la escena. Fue trasladado al centro de trauma en Hammond. La cirugía de admisión duró más de 4 horas. Durante este tiempo, toda su sangre, y algo más, se volvió a poner en su cuerpo, se extrajeron 3 pequeñas porciones de uno de sus pulmones, se reparó su estómago y se extrajo una pequeña sección de su colon”.

Su hijo casi muere. “Draven estuvo en código azul dos veces. Su corazón fue sostenido en la mano del cirujano más asombroso y devuelto a la vida con un masaje junto con una conmoción interna. Estaba en estado crítico cuando su padre y yo llegamos, y permaneció así, incluso después de que se completó la cirugía. Su pecho y abdomen se dejaron abiertos y la herida se vacunó”, escribió la madre.

Ella describió su condición con mayor detalle y pidió a las personas que oraran por su hijo y que ayudaran con una donación de sangre, incluida una en el campus de LSU.

Elizabeth Johnson no podrá volver al campus, al menos por ahora

En una declaración publicada en Facebook, la Southeastern Louisiana University escribió el estatus de la joven en esa escuela.

@ NOLA / BR people: this is one of my boyfriends bestest friends and it would be GREATLY appreciated if you would donate blood! Here are a few places you can do it. Also, remember to say it’s for Draven Upchurch so it goes to him! 💖💖 pic.twitter.com/RGRfHzMCLk

— sofia (@SOFlACAS) April 6, 2021