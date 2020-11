Elecciones Presidenciales 2020: Resultados en vivo y mapa del Colegio Electoral

Las elecciones entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden finalmente están aquí. Ha sido un largo camino, pero los votantes tienen un último día para emitir sus votos y elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Puede que pase algo de tiempo antes de que se conozcan los resultados en algunos estados, pero se espera que otros estados obtengan los resultados bastante rápido después del cierre de las urnas. Puede ver los resultados en vivo aquí, junto con un mapa del colegio electoral actualizado en vivo.

Esta será una carrera en general inusual este año. Antes del día de las elecciones, ya se habían emitido más de 97 millones de votos, informó The New York Times. Esto representó más de 2/3 del número total de personas que votaron en 2016. De estos números, 35,5 millones fueron en persona y 62,1 millones de votos se emitieron por correo. No está claro en este momento si eso significa que habrá una mayor participación de votantes en general, o si la mayoría de los votantes habrán emitido sus votos anticipadamente. Sin embargo, es probable que esto signifique que la participación batirá récords.

De hecho, algunos condados de Texas han dicho que esperan una participación récord este año. El administrador electoral del condado de Coryell, Justin K. Carothers, le dijo a KCENTV que tenían 5,000 votantes el día de las elecciones de 2016, y que esperan de 2,000 a 3,000 más que eso hoy.

Siga los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, cortesía de los socios de Heavy en Decision Desk HQ a continuación:

Vea los resultados en vivo y el mapa del Colegio Electoral Presidencial aquí

Decision Desk HQ también está rastreando la carrera por los 270 votos del colegio electoral, que son lo que Trump o Biden necesitan para asegurar la elección. Puede ver las estimaciones de votos más recientes del colegio electoral a continuación.

Y, como cortesía de Decision Desk, los resultados de la votación presidencial más recientes en forma de mapa se encuentran a continuación. Puede hacer clic en un estado en específico para ver más detalles sobre ese estado.

Los resultados de las encuestas han hecho que sea más difícil predecir quién se llevará la victoria esta vez, informó 538 , pero hasta ahora Biden tiene la ventaja. Al considerar la calidad, el tamaño de la muestra y la actualidad de las encuestas, Biden tiene un 51,8% en las encuestas en comparación con el 43,4% de Trump. Esa es una sólida ventaja de 8.4 puntos. Las encuestas individuales pueden mostrar resultados más cercanos.

Por ejemplo, YouGov del 31 de octubre al 2 de noviembre le dio a Biden un 53% frente al 43% de Trump, una ventaja sólida. Research Co. del 31 de octubre al 2 de noviembre le dio a Biden el 50% del 42% de Trump, que también es una sólida ventaja de ocho puntos.

Ipsos redujo la ventaja a siete puntos, dando a Biden un 52% frente al 45% de Trump. Swayable, que 538 no ocupa un lugar tan alto como otras encuestas, le dio a Biden una ventaja de seis puntos del 52% frente al 46% de Trump.

Mientras tanto, SurveyMonkey del 30 de octubre al 1 de noviembre le dio a Biden el 52% frente al 45% de Trump. Ninguna encuesta reciente ha mostrado realmente a Trump por encima, y algunas le han dado a Biden una ventaja de dos dígitos aún más fuerte. Por ejemplo, Redfield & Wilton Strategies, del 30 de octubre al 1 de noviembre, le dieron a Biden una ventaja de 12 puntos del 52% frente al 41% de Trump. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac del 28 de octubre al 1 de noviembre le dio a Biden un 50% frente al 39% de Trump, que es una ventaja de 11 puntos. Entonces, en general, Biden lidera las encuestas, aunque las encuestas más recientes han reducido esa ventaja solo un poco.

Ambas campañas han tenido grandes concentraciones en la última semana

Ambos candidatos presidenciales han estado haciendo campaña extensamente en los últimos días. Biden y el ex presidente Barack Obama tuvieron un mitin conjunto en Michigan durante el fin de semana. Los mítines de los demócratas tienden a ser mítines que fomentan el distanciamiento social y el uso de máscaras.

Trump, mientras tanto, ha atraído a miles a sus mítines en varios estados. Algunos días, ha organizado de tres a cinco manifestaciones en un solo día. Aquí hay algunas fotos de los últimos mítines.

Si bien los partidarios de Donald Trump han disfrutado de sus mítines, los demócratas han criticado a Trump por organizar mítines a gran escala que en algunos casos rompieron los límites de reuniones al aire libre para ciertos estados.

Vea los resultados generales del Senado y la Cámara a continuación

Mientras espera los resultados presidenciales, es posible que también le interese estar atento a los resultados del Senado y la Cámara en todo el país. A continuación se muestra el mapa para el control general del Senado. Del mismo modo, puede desplazarse sobre el estado de Texas o puede ver todos los resultados de las carreras del Senado en todo el país.

Puede ver un mapa de los resultados a continuación. Pase el cursor sobre el estado de Texas o cualquier otro estado cuyos resultados desee ver.

Es posible que no sepamos quién ganó las elecciones al final de esta noche, dependiendo de cómo se acumulen los votos electorales para los estados que informaron temprano. Algunos estados ‘campo de batalla’ pueden contar las boletas por correo durante varios días después de los comicios, siempre que tengan matasellos de hoy. Si esto ralentiza a no saber quién ganó, depende de cómo se dividan los votos electorales para otros estados esta noche.

