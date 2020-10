¿Qué pasaría con las elecciones si Trump muriera de COVID-19?

Esperamos que no suceda y, evidentemente, todo el mundo debería esperar que no sucediera, pero mucha gente se pregunta: ¿Qué sucedería si el presidente Trump muere de COVID-19 antes de que celebren las elecciones?

Sin duda, la mayoría de las personas que contraen COVID-19 no mueren. Una premisa que también se cumpla con la gente que tiene la edad del presidente: 74 años. Sin embargo, su edad y peso son factores de riesgo. No estamos diciendo que creemos que Trump morirá de COVID-19. Sin embargo, que un presidente tenga problemas de salud tan cerca de unas elecciones es bastante inusual. Vale la pena explorar qué sucedería o cómo se desarrollaría el proceso si sucediera lo peor.

En primer lugar, faltan solo unas semanas para las elecciones. Son el 3 de noviembre. Trump anunció su diagnóstico de COVID-19 en las primeras horas de la mañana del 2 de octubre. Algunos estadounidenses ya han emitido sus votos.

¿Podrían llegar a posponerse las elecciones porque Trump no pudo hacer campaña? The Guardian dice que la ley exige que los votantes “vayan a las urnas el martes después del primer lunes de noviembre cada cuatro años” para elegir al presidente. Se necesitaría una ley del Congreso para modificar eso.

Según Los Angeles Times, el presidente ha mostrado solo “síntomas menores”.

El profesor Richard Pildes, experto en elecciones y gobierno de Estados Unidos, habló sobre el tema con Joshua Tucker del Washington Post.

Esto es lo que necesita saber:

El Comité Nacional Republicano podría elegir un candidato de reemplazo si sucediera lo peor

El profesor Richard Pildes dice que, si el presidente muriera o quedara incapacitado antes del día de las elecciones, los 168 miembros del Comité Nacional Republicano “tendrían el poder de reemplazar al candidato a presidente del partido”.

Sin embargo, de acuerdo con lo que Pildes le dijo a The Post, a pesar de que ese es el proceso, las papeletas de votación ya habrían sido certificadas y el nombre de Trump probablemente permanecería en ellas de todos modos. Sería demasiado tarde para reimprimirlas. Señaló que es posible que el RNC pueda ir a los tribunales por ese punto.

¿Qué sucede si un Trump incapacitado gana pero no puede servir antes del día de la inauguración? Según Pildes, algunos estados no vinculan a sus electores con el ganador. Aunque dijo que legalmente sería complicado, cree que votarían por un candidato elegido por el RNC.

El profesor de derecho de la UC Irvine y experto en votaciones, Rick Hasen, escribió sobre este tema en su blog sobre derecho electoral. Escribió:

“El problema aquí sería que las papeletas ya se habrían emitido y millones de personas ya habrían votado. El Congreso podría aprobar un proyecto de ley que retrasara las elecciones, pero me cuesta creer que lo haga.”

Otros presidentes han quedado incapacitados durante sus mandatos

Según Politico, William Henry Harrison murió un mes después de ser escogido presidente en 1841.

Según Politico, también Dwight Eisenhower quedó brevemente incapacitado por un derrame cerebral, un ataque cardíaco y un procedimiento abdominal. Richard Nixon fue su vicepresidente, pero no se convirtió en presidente interino. Él “presidió las reuniones del gabinete”, explicó el medio.

También existe el caso de Woodrow Wilson, que tuvo un derrame cerebral y estuvo parcialmente paralizado durante un año y medio. No estaba claro quién tenía “autoridad presidencial”.

De todo esto surgió la 25ª Enmienda, que, según Politico, permitió a los “principales funcionarios de los departamentos ejecutivos” pasar la autoridad presidencial al vicepresidente. Se necesitan 2/3 de ambas Cámaras del Congreso para hacer lo mismo si el presidente se opone a la declaración.

Si el vicepresidente Mike Pence tampoco pudiera gobernar (no tiene COVID-19), los poderes presidenciales recaerían en la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Según The Los Angeles Times, la elección presidencial nunca en la historia se ha llegado posponer, ni siquiera durante las guerras. Según The Times, los períodos presidenciales están limitados por la Constitución, por lo que si las elecciones no se celebran antes del 20 de enero, Pelosi se convertiría en presidenta.