El brutal insulto de Trump a migrantes: “Son enfermos mentales… son la gente más mala”

El expresidente Donald Trump ya esta en campaña política de cara a las elecciones del próximo año, donde espera recuperar la Casa Blanca. Y luego de anunciar que de llegar a ser el próximo mandatario de Estados Unidos quitará, por orden ejecutiva, el derecho a ciudadanía que hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país tienen desde el siglo XIX, se fue contra migrantes recién llegados, con descripciones ofensivas.

Fiel a su retórica anti-inmigrante, con la que se ha mantenido desde que anunció su primera aspiración presidencial en el verano del 2015, cuado aseguró que los inmigrantes que llegaban al país eran “traficantes de droga, violadores, asesinos y criminales“, con la excepción de “unos pocos que son buenos”, esta vez Trump volvió a apelar a palabras de odio y rótulos para referirse a los miles de personas que siguen cruzando la frontera para pedr asilo.

El líder republicano compartió en redes sociales y en Youtube un video en el que critica la manera como el presidente Joe Biden ha manejado la crisis migratoria en la frontera sur del país, y nuevamente como bandera de campaña ataca a los migrantes. Esta vez, la nueva ofensa en su discurso es asegurar que quienes llegan al país provienen de unidades siquiátricas.

Play

BREAKING NEWS: Trump Reveals Plan To End Birthright Citizenship For Undocumented Immigrants' Babies In a video released to social media, former President Trump vowed to issue an executive order blocking children of undocumented immigrants from automatically becoming U.S. citizens if elected to a second term in 2024, his latest campaign pledge as he attacks President Joe Biden’s immigration policies—though many experts have questioned whether the idea is legal.… 2023-05-30T18:19:37Z

“Vienen por millones y millones y millones. Vienen de instituciones siquiátricas, vienen de cárceles, son presos, algunos son de las personas más rudas y malas que jamás hayamos visto”, manifestó Trump, como lo compartió Forbes.

“Quién quiere a estos, quién quiere tener a prisioneros viniendo a nuestro país, quién quiere tener a gente tan enferma, llegando a nuestro país, gente de instituciones mentales viniendo a nuestro país… y vienen por miles, por decenas de miles”, reiteró el republicano, reafirmando su idea de que los recién llegados son “enfermos mentales”.

Play

Crusade in Wonderland: Official trailer A satirical shortfilm where immigrants are chased in Wonderland 2016-08-15T18:30:01Z

En el video,originalmente puesto en su red Truth Social, que puedes ver en su totalidad en este artículo, el antiguo dueño de reality shows y concursos de belleza como Miss Universo, advirtió que solo los niños nacidos en territorio estadounidense que tengan al menos un padre con estatus legal en el país, (ciudadano o residente) podrían recibir la ciudadanía.

#AGENDA47: President Trump’s plan to discourage illegal immigration by ENDING automatic citizenship for the children of illegal aliens. pic.twitter.com/3iytgg45st — Trump War Room (@TrumpWarRoom) May 30, 2023

“Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, en el futuro, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente”, dijo el candidato, quien suena como el favorto para ganar la nominación republicana.

Play

Crusade in Wonderland/full movie A group of artists from different backgrounds, genders, and beliefs joined to make this satirical short film LET'S BUILD BRIDGES NOT WALLS. 2016-10-27T23:00:00Z

“Mi política ahogará un incentivo importante para la inmigración ilegal continua, disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen”, agregó el exmandatario, advirtiendo que lo mismo sucederá para aquellas turistas embarazadas que tengan a sus hijos en Estados Unidos.