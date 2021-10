Asesinato de Egypt Covington: ¿Cómo murió? ¿Quién la mató?

El 23 de junio de 2017, la cantante local Egypt Covington fue encontrada atada y asesinada a tiros en su casa en Van Buren Township en Michigan, al oeste de Detroit. La joven de 27 años de edad, que era cantante y gerente de cuentas de un distribuidor de vino y cerveza, fue vista con vida por última vez el 22 de junio de 2017 y su muerte conmocionó a la comunidad.

El caso no se resolvió durante tres años y la familia de Covington se dirigió a la Policía Estatal de Michigan y a Crime Stoppers de Michigan en el verano de 2020 en busca de ayuda para avanzar en la investigación y se ofreció una recompensa en efectivo de $25,000 dólares. En los meses siguientes, tres hombres fueron arrestados y acusados del asesinato de la joven.

En marzo de 2021, Timothy Moore, ahora de 35 años, Shandon Ray Groom, ahora de 29, y Shane Lamar Evans, ahora de 32, recibieron la orden de ser juzgados por el asesinato de Covington, informó The Detroit News.

El tribunal escuchó que el acusado se dirigió a la casa equivocada y estaba tratando de robar marihuana al vecino de Covington

Durante una audiencia judicial en marzo de 2021, el testimonio reveló que Covington fue asesinada cuando los tres hombres acusados intentaron robarle a su vecina marihuana, pero entraron accidentalmente a la casa de la cantante, informó Fox 2 Detroit.

Según el informe del medio sobre la audiencia, Covington vivía en un dúplex y era amigable con la persona que vivía al otro lado de la casa, por lo que a menudo dejaban abierta la puerta entre las dos casas. El 23 de junio de 2017, su novio fue a su casa ya que no había tenido noticias de ella y encontró su cuerpo. La ataron con luces navideñas y le dispararon en la cabeza, informó Detroit Free Press.

El vecino de Covington era un cuidador con licencia y tenía marihuana en su casa, de la que había hablado en programas locales, escribió Fox 2 Detroit. Según el testimonio de la corte, su casa fue atacada por ladrones en el pasado y le robaron marihuana.

Uno de los tres hombres que será juzgado, Evans, dijo a los investigadores que trabajaba en el dúplex y sabía que habría marihuana en la casa y que el dueño no estaba, escribió Fox 2 Detroit. Dijo que su hermano y su primo querían marihuana, así que les dijo de qué casa robar, pero que no quería involucrarse.

Evans dijo que Groom y Moore conducían detrás de él en una camioneta y él sacó el brazo por la ventana y señaló la casa correcta. Dijo que también les dijo por qué puerta entrar, pero Moore y Groom entraron por el lado equivocado de la casa y Covington estaba adentro.

Según Fox 2 Detroit, Evans dijo a las autoridades que Moore le envió un mensaje de texto, “Puerta equivocada” y luego le preguntó: “¿Quieres saber qué pasó?” Evans dijo que respondió: “No, nunca quiero saber qué pasó”. Los tres hombres aún no han sido juzgados por el asesinato de Covington.

