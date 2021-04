EEUU: Aumenta rechazo contra leyes electorales restrictivas

Varias compañías estadounidenses, rechazaron la decisión del Partido Republicano por sacar adelante cambios legislativos en el “proceso electoral” de varios estados del país, los cuales califican como leyes discriminatorias y de limitación al derecho que tienen los ciudadanos estadounidenses a sufragar.

Este miércoles, centenares de importantes corporaciones y líderes empresariales publicaron una carta que se opone a “cualquier legislación discriminatoria. Defendemos la democracia” Los firmantes de la misma, la cual fue publicada por The New York Times, incluía compañías como Amazon, American Airlines, Bank of América, Google y Best Buy, además, de centenares de líderes empresariales como Warren Buffett y Michael Bloomberg.

EEUU: Aumenta rechazo a leyes electorales restrictivas https://t.co/rixModh0N0 — MSN Latino (@msnlatino) April 14, 2021

“Todos deberíamos sentirnos responsables de defender el derecho al voto y oponernos a cualquier legislación o medida discriminatoria que restrinja o impida que cualquier votante elegible tenga una oportunidad justa e igual de depositar su boleta”, dice la misiva, según Infobae.

“Votar es el alma de nuestra de democracia y pedimos a los estadounidenses unirse a nosotros en una postura no partidista en defensa de ese derecho básico y fundamental de todos”, agregaron, de acuerdo al medio citado anteriormente.

Legisladores del Partido Republicano, argumentan que estos proyectos de ley que quieren adelantar en el Congreso serían unas medidas que brinden más seguridad a un sistema electoral del que muchos desconfían, sobre todo tras el supuesto fraude del que dice fue víctima el excandidato Donald Trump en los pasados comicios del mes de noviembre. Aunque está acusación nunca fue comprobada.

El estado de Georgia, clave

Nearly 20 current and former general counsel of major corporations have joined Big Law leaders in signing a statement opposing voter disenfranchisement, following changes to Georgia’s voting laws.https://t.co/rVWVK6T6en — Bloomberg Law (@BLaw) April 14, 2021

En el estado de Georgia, uno de los estados donde más polémica hubo el pasado 3 de noviembre, cuando el expresidente Donald Trump alegó sin prueba alguna que hubo fraude electoral en su contra, y donde el voto por correo fue esencial y determinante en el resultado electoral que dio por ganador a Joe Biden, llevó a que los legisladores conservadores se dieran a la tarea de aprobar una reforma electoral a finales de marzo con la que pudieran asegurar que las próximas elecciones les serán más favorables.

Entre las medidas implantadas por este partido, y que tienen a algunos ciudadanos americanos molestos están:

• La reducción en el tiempo para que los votantes soliciten sufragar en ausencia (por ejemplo, por correo o de forma personal anticipadamente) y crea requisitos específicos para ello.

• Suspende al secretario del estado de Georgia su poder como principal autoridad electoral, que pasa a ser designado por la legislatura estatal (con mayoría republicana).

• Agrega requisitos de identificación para solicitar votos por correo y considera un delito menor que alguien ajeno al personal electoral ofrezca agua o comida a quienes hacen fila para votar.

¿Cuál es la posición del presidente Joe Biden

El presidente ha asegurado que la nueva normativa en Georgia es “el Jim Crow del siglo XXI”, en referencia a las normas que institucionalizaron la segregación racial en EE.UU. a finales del siglo XIX. https://t.co/KtXOop23qb — Primera Hora (@primerahora) April 5, 2021

En respuesta a este hecho, el jefe de estado, señaló que la ley de Georgia establecida por los republicanos es como “un ataque flagrante a la Constitución” y una “atrocidad” que comparó con las leyes Jim Crow que imponían la segregación racial en el sur del país.

“Esto es Jim Crow en el siglo XXI, debe terminar”, dijo el presidente y señaló que el Departamento de Justicia analizaba los pasos a seguir, según la BBC.

Así mismo, el mandatario solicitó de manera urgente al Congreso a aprobar dos proyectos de ley “para facilitar el acceso de todos los estadounidenses elegibles a las urnas y evitar ataques al sagrado derecho al voto”. Sin embargo, hasta el momento no está claro en cómo los demócratas podrán detener las acciones de los republicanos dentro de estados que legislan independientemente del ejecutivo.

“Los demócratas están analizando una legislación nacional que tal vez imponga algún tipo de reglas uniformes en todos los estados para proteger el derecho al voto; no sé si van a tener éxito en aprobarla”, dice David Kimball, un profesor de ciencia política en la Universidad de Missouri-St. Louis experto en administración electoral, a BBC Mundo.

“Habrá más desafíos legales si otros estados aprueban leyes para restringir el derecho al voto y no está claro qué resolverán los tribunales”, agregó. “Así que la batalla sobre esto seguirá en el futuro cercano”.

More than 350 different voting bills are under consideration in dozens of states, according to a tally from the Brennan Center for Justice, a public-policy think tank.https://t.co/bnxIx4kKgX — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) April 11, 2021

Finalmente, es de señalar que el caso del estado de Georgia no es un caso aislado de esta reforma electoral. El estado de Texas también busca limitar el periodo de votación temprana, prohibir la votación desde el automóvil, muy popular en tiempos de la pandemia, limitar el número de depósitos de votos, y además criminalizar las solicitudes de voto por correo. Actualmente hay 253 proyectos de ley similares en 43 estados, según el Brennan Center for Justice, un grupo de expertos de tendencia izquierdista.

Voting laws in TX are already the most restrictive in the USA & this fundamental right continues to be under attack. Tomorrow, the TX House hears more bills, many which limit the right to vote. TAKE ACTION TODAY & urge your reps to OPPOSE 3 of these bills. https://t.co/KahKz9giJE — ADL Southwest (@ADLSouthwest) April 14, 2021

