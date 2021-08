EE.UU. amplía su programa de refugiados afganos

El Gobierno del presidente demócrata Joe Biden, expandió desde este lunes 2 de agosto, su programa de acogida para refugiados afganos, ante el peligro que afrontan los ciudadanos de este país por el aumento de la violencia Talibán.

La medida se toma ante las posibles retaliaciones que pueda tener este grupo terrorista en contra de estos ciudadanos por haber asistido a las tropas estadounidenses que permanecieron durante 20 años de guerra en este territorio, del cual finalmente hicieron su retirada al final del mes.

En vivo!

Ahora, ¡ Comentarios del Secretario de Estado @SecBlinken a la prensa sobre el anuncio de una designación de prioridad 2 del Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU. para ciudadanos afganos. https://t.co/TuNxwkDiVP — USA en Español (@USAenEspanol) August 2, 2021

“El objetivo de Estados Unidos sigue siendo un Afganistán seguro, pacífico”, indicó el Departamento en un comunicado. “Sin embargo, a la vista del incremento de la violencia talibán, el Gobierno trabaja para proporcionar a algunos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con Estados Unidos, la oportunidad de una reubicación como refugiados el país”.

De acuerdo a APNews, el Departamento de Estado anunció que ampliaría la lista de afganos que pueden pedir asilo en Estados Unidos para incluir a empleados actuales y pasados de medios de comunicación con sede en Estados Unidos, agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos y otros grupos de asistencia que reciben financiamiento de Estados Unidos. Empleados actuales y pasados del gobierno estadounidense y de la OTAN que no cumplan los criterios para un programa específico de esos empleados también estarán incluidos.

Cabe aclarar que el programa que contempla la creación de una categoría de “prioridad 2” para los afganos en el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, y que va dirigida a estos ciudadanos y a sus familiares más inmediatos, que “puedan estar en riesgo debido a su afiliación con Estados Unidos”, no pueden optar a una Visa Especial de Inmigrante porque no trabajaron directamente para el gobierno estadounidense o porque no ejercieron el puesto para el gobierno durante tiempo suficiente.

#2Ago A continuación, #EsNoticia: 🔹 EEUU amplía su programa de refugiados afganos 🔹 Blinken promete una “respuesta colectiva” de EEUU contra Irán 🔹 Fiscalía de EEUU pide más tiempo para audiencia de Arturo Murillo#TVV pic.twitter.com/73FW5Plrcm — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 2, 2021

Además, los afganos que aspiren a la categoría de “prioridad 2”, deben estar nominados por una agencia gubernamental estadounidense o por el empleado civil con ciudadanía estadounidense de mayor rango de un medio de comunicación u organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.

Cabe anotar, que también son merecedores de este beneficio, las personas de este país que trabajaron como intérpretes o en otros roles con las fuerzas militares estadounidenses y que no fueron seleccionados previamente.

Llegan a EE.UU los primeros refugiados

De otro lado, el pasado viernes 30 de julio, más de 200 intérpretes afganos que ayudaron a tropas y diplomáticos estadounidenses durante su estadía en Afganistán, llegaron a los Estados Unidos.

El presidente Joe Biden, hizo el anuncio del arribó de estos ciudadanos al país, declarando que este no será el primero de los muchos vuelos que se tienen previstos lleguen en el mes de agosto.

“ Esta mañana ha aterrizado el primer vuelo de la Operación Refugio de Aliados con afganos y sus familias capacitadas para recibir visados especial de inmigración. Será el primero de muchos mientras trabajamos para realojar, a la mayor brevedad posible, a esta gente en Estados Unidos, instalaciones estadounidenses en el extranjero o terceros países”, ha hecho saber el presidente a través de un comunicado.

”Hoy es un hito importante ya que continuamos cumpliendo nuestra promesa a miles de afganos que trabajaron codo a codo con las tropas y la diplomacia estadounidenses en los últimos 20 años en Afganistán”, afirmó el presidente desde la Casa Blanca.

“Quiero dar las gracias a estos valientes afganos por estar junto a Estados Unidos, y hoy me siento orgulloso de decirles: ‘¡bienvenidos a casa!'”, añadió.

Y es que según Europapress, en la actualidad hay unos 750 ciudadanos de Afganistán junto a sus cerca de 1.750 familiares, que tienen aprobado partir desde Kabul, ciudad capital a territorio estadounidense. Según fuentes de la embajada norteamericana el proceso se tiene bajo la absoluta reserva.

“Aunque las tropas estadounidenses se vayan, continuaremos apoyando a Afganistán mediante la asistencia de seguridad a las fuerzas afganas, así como la ayuda humanitaria y de desarrollo para el pueblo afgano para ayudarlo a mantener sus logros de los últimos veinte años”, ha hecho saber el presidente Biden

Igualmente, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que el Gobierno está “manteniendo conversaciones con varios países sobre la posibilidad de reubicar temporalmente a estos solicitantes para completar el proceso”.

“Estamos comprometidos a cumplir con nuestras obligaciones hacia aquellos que estuvieron con nosotros en Afganistán”, ha matizado.

Por su parte, los veteranos americanos de Irak y Afganistán se han referido a este gesto de la administración Biden, asegurando que “esta primera ola de aproximadamente 200 (refugiados) es un testimonio del reconocimiento del presidente de que, a la luz de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, se necesita una respuesta urgente para garantizar que Estados Unidos cumpla su promesa a los miles de aliados afganos que brindaron un apoyo vital a Estados Unidos”.

En este mismo sentir, la agrupación VoteVets aplaudió la generosidad del jefe de la Casa Blanca, porque, más allá de poner fin a una guerra y de retirar los equipos allí desplegados, se “cumplen las promesas” que Estados Unidos ha hecho a los ciudadanos, a quienes les ha garantizado una mejor vida y la paz.

LEER MÁS: Policía antidisturbios del Capitolio de EE.UU. se quitó la vida: Gunther Hashida