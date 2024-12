Adolescente ecuatoriano y sus amigos apuñalaron a hombre en New York

La Policía de Nueva York informó que un menor de 13 años de edad, migrante de nacionalidad ecuatoriana y un grupo de tres amigos apuñalaron a un hombre en la zona de Times Square, en New York, todo porque el ciudadano no quiso tomarles una foto, según reportó el medio New York Post.

De acuerdo con el reporte oficial este domingo 1 de diciembre de 2024, cerca de las 9:00 de la noche los chicos abordaron en West 40th Street y Seventh Avenue al hombre de 23 años de edad, para pedirles que les tomara la fotografía, pero que ante su negativa estos se pusieron en fila para atacarlo.

Según las autoridades, los jovencitos que estaban enmascarados golpearon uno a uno la cara de su víctima y no contentos con esto lo apuñalaron con puños de bronce en su espalda y en una de sus piernas. La víctima también fue despojada de algunas pertenencias y de su teléfono celular.

De igual manera, las autoridades policiales dijeron que el hombre pese a sus lesiones no quiso ser llevado hasta un hospital. Por su parte los delincuentes tras su fechoría salieron en huida, pero más tarde el adolescente ecuatoriano fue detenido en el hotel Roosevelt, un lugar plagado de violencia y en donde tiene su residencia. Ahora este delincuente de quien no se conoce su nombre, deberá pagar por el cargo de robo en segundo grado.

Es de señalar que el adolescente presenta antecedentes penales por el robo de un teléfono en un tren, y por participar el pasado 26 de octubre en un robo de cadena a bordo de un tren F en dirección norte en McDonald Avenue y Avenue X en Brooklyn, según newsbreak.com.

Informó Yahoo!, que el arresto del adolescente en Crossroads of the World se produjo semanas después de que el jefe de estrategias de control del delito del Departamento de Policía de Nueva York, Michael Lipetri, le dijo a The Post que el departamento está “arrestando a jóvenes al más alto nivel que jamás hayamos visto antes”.

“Vemos que los jóvenes cometen cinco, seis o siete robos. La mayoría de ellos se resuelven conforme a los estatutos del Tribunal de Familia”, dijo Lipetri.

Por ahora la policía sigue en la búsqueda de los otros delincuentes, quienes fueron vistos por última vez vistiendo ropa completamente negra y máscaras negras.

