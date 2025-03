En vivo Eclipse solar parcial este 29 de marzo: Livestream

Un eclipse solar parcial será visible en todo Estados Unidos este sábado 29 de marzo de 2025, cuando se produzca una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra, pues este fenómeno astral lo apreciaremos cuando se proyecte una sombra sobre la superficie de nuestro planeta, y cuando la luna pareciere haberle dado una gran “mordida” al astro Rey.

El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 comenzará cerca de la costa norte de Sudamérica a las 8:50 UTC . La parte más profunda del eclipse será a las 10:47 UTC. El eclipse parcial permanecerá visible a través de la última ubicación —el extremo norte de Siberia— a lo largo de su estrecha trayectoria hasta las 12:43 UTC. El eclipse máximo será a las 10:47 UTC, cuando el 93 % del sol quedará oculto tras la luna.

Livestream del Eclipse solar parcial

Si no puede ver el Eclipse solar parcial por cuestiones de ubicación o para proteger su vista, el canal de YouTube timeanddate lo transmitirá en vivo para que pueda disfrutar del Eclipse solar parcial desde la comodidad de su hogar.

Algunos canales de YouTube también transmitirán en vivo el Eclipse solar parcial:

Los horarios clave para observar el Eclipse solar parcial en diferentes zonas:

• Portland, Maine: 6:20 a.m., alcanzará su punto máximo a las 6:27 a.m., y concluirá a las 6:50 a.m.​

• Manchester, New Hampshire: 6:28 a.m., llegará a su máximo esplendor a las 6:34 a.m., y finalizará a las 6:58 a.m.​

• Burlington, Vermont: 6:30 a.m., con el punto máximo ocurriendo a las 6:35 a.m., y la conclusión a las 7:00 a.m.​

• Boston, Massachusetts: 6:35 a.m., alcanzará su máximo a las 6:40 a.m., y terminará a las 7:05 a.m.​

• Providence, Rhode Island: 6:38 a.m., llegue a su punto culminante a las 6:42 a.m., y finalice a las 7:08 a.m.​

• Hartford, Connecticut: 6:38 a.m., alcanzará su máximo a las 6:41 a.m., y concluirá a las 7:07 a.m.

• Nueva York, Nueva York: 6:38 a.m., con el máximo oscurecimiento a las 6:42 a.m., y finalizando a las 7:08 a.m.​

• Newark, Nueva Jersey: 6:39 a.m., alcanzará su punto máximo a las 6:43 a.m., y concluirá a las 7:09 a.m.​

• Filadelfia, Pensilvania: 6:41 a.m., con el máximo a las 6:45 a.m., y la finalización a las 7:12 a.m.​

• Wilmington, Delaware: 6:40 a.m., alcanzará su punto máximo a las 6:45 a.m., y terminará a las 7:10 a.m.​

• Baltimore, Maryland: 6:42 a.m., llegue a su máximo a las 6:46 a.m., y finalice a las 7:12 a.m.​

• Washington, D.C.: 6:44 a.m., alcanzará su punto culminante a las 6:49 a.m., y concluirá a las 7:14 a.m.​

• Richmond, Virginia: 6:45 a.m., con el máximo a las 6:50 a.m., y finalizando a las 7:15 a.m.

