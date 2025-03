Eclipse solar parcial de 2025: ¿A qué hora es en Estados Unidos?

Este sábado 29 de marzo de 2025, la penumbra llegara a algunos lugares de nuestro planeta debido a la interposición de la luna entre el sol y la Tierra, con el majestuoso evento de un Eclipse parcial de Sol.

El fenómeno que será avistado en amplias zonas del hemisferio norte como América del norte, Europa, África, Asia septentrional, Groenlandia, Islandia y partes del Ártico, tendrá la apariencia de un “Sol” mordido por la luna, debido a que la alineación de los tres astros no será del todo perfecta.

Según información de nationalgeographic.com, la fracción de sol oculto variará según la ubicación de los observadores. En América del Norte, por ejemplo, el eclipse ya estará en curso al amanecer, mientras que en Europa occidental y el noroeste de África comenzará en la mañana y en Asia oriental alcanzará su punto máximo por la tarde.

¿A qué hora será el Eclipse solar parcial de 2025?

🌙 El extraño eclipse solar parcial que se verá a finales de este mes al amanecer. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En qué partes del mundo se podrá ver? Acá todos los detalles 👉 http://uni.vi/X2KA1062Pf3 Publicado por Univision Noticias en Miércoles, 19 de marzo de 2025

Estimaciones astronómicas dan cuenta que el eclipse comenzará el 29 de marzo a las 3:50 a.m. y finalizará a las 7:43 a.m. El momento de mayor eclipse ocurrirá a las 5:47 a.m.

¿Cómo y dónde se verá mejor el eclipse?

Los mapas astronómicos indican que las mejores vistas del eclipse parcial se encontrarán en el Atlántico Norte y regiones cercanas, donde el porcentaje del Sol cubierto por la Luna será mayor. En América del Norte, particularmente en el noreste de Estados Unidos y Canadá, el fenómeno podrá ser apreciado desde el amanecer, lo que sumará un matiz especial al espectáculo celeste.



En Europa, los mejores puntos de observación estarán en el Reino Unido, Francia, España y Alemania, mientras que en África será visible en Marruecos, Argelia y Túnez.

Para determinar la hora exacta del máximo eclipse en cada ubicación, es importante consultar mapas interactivos con líneas de tiempo en Coordinated Universal Time (UTC). Por ejemplo, una cobertura máxima a las 10:30 UTC correspondería a las 6:30 a.m. en la costa este de Estados Unidos (EDT). La observación del eclipse en ciudades de diferentes husos horarios dependerá de estos cálculos.

Lista de los mejores lugares para verlo

Norteamérica

• Nuuk, Groenlandia

• Halifax, Canadá

• St. John’s, Canadá

Estados Unidos

• Presque Isle, Maine

• Augusta, Maine

• Portland, Maine

• Boston, Massachusetts

• Providence, Rhode Island

• Hartford, Connecticut

• Nueva York, Nueva York

• Filadelfia, Pensilvania

¿Cuándo serán los próximos eclipses solares?

Según informa la NASA, el próximo eclipse solar tendrá lugar el 21 de septiembre de 2025, se tratará de un eclipse parcial y afectará al Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida. A continuación, el 17 de febrero de 2026, seremos testigos de un eclipse anular. Por otra parte, para que Europa vuelva a estar implicada en el cono de sombra de la Luna tendrá que esperar al 12 de agosto de 2026 para observar el eclipse total.

