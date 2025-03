Eclipse solar parcial de 2025: ¿Cuándo y cómo verlo?

El pasado 14 de marzo el cielo nocturno maravillo con su preciosa “Luna de Sangre” debido al eclipse total de luna que se avisto en América, África y Europa occidental. Sin embargo el espectáculo astral no termina en este mes y nos tiene para este sábado 29 de marzo de 2025 el disfrute del eclipse parcial de sol.

¿Quienes verán este eclipse?

🔭 El próximo sábado 29 de marzo habrá un eclipse solar parcial, un fenómeno que se podrá observar en varias regiones del… Publicado por Radio Mitre en Miércoles, 26 de marzo de 2025

Según la agencia espacial estadounidense, este fenómeno será visible en diversas regiones del planeta, incluidos Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. “Los espectadores en partes del este de Estados Unidos y el norte de Alaska verán un eclipse solar parcial, junto con gran parte de Canadá y partes del Caribe, Europa, Asia y el norte de África”, destaca el portal de la NASA.

De acuerdo con el establecimiento, la sombra de la Luna no llegará a tocar la superficie terrestre, por lo que no se experimentará el oscurecimiento característico de los eclipses anulares o totales. En Norteamérica, en particular en el este de Canadá, el eclipse comenzará al amanecer. Aquellos ubicados en zonas específicas podrán disfrutar de este fenómeno por unos breves minutos alrededor de las 6:30 de la mañana, hora del este.

En los Estados Unidos, el evento será apreciado antes, durante, y poco después del amanecer, y en regiones del sureste, noreste, medio oeste y el norte de Alaska.

Un mapa de la NASA detalla las áreas de visibilidad y la intensidad del eclipse en cada ubicación. Las curvas amarillas en el mapa trazan la extensión del eclipse parcial, mientras que las líneas verdes indican el progreso del fenómeno a través del tiempo.

¿Cómo ver el Eclipse solar parcial de 2025 de forma segura?

Es importante tener en cuenta que, aunque el eclipse será parcial, es crucial tomar precauciones al observarlo, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daño irreversible a la vista. Nunca es seguro mirar directamente a los rayos del Sol, incluso si el Sol está parcial o mayormente oscurecido. Al ver un eclipse solar parcial o un eclipse solar anular, debe usar gafas para ver el sol o para eclipses durante todo el eclipse si desea mirar al Sol de frente.

“Las gafas para ver el sol o para eclipses NO son gafas de sol normales; las gafas de sol normales no son seguras para ver el Sol. Si no tiene gafas para ver el sol o para eclipses, puede usar un método indirecto alternativo, como un proyector estenopeico. Los proyectores estenopeicos no deben usarse para mirar directamente al Sol, sino para proyectar la luz solar sobre una superficie”, destacó la agencia espacial estadounidense, según Infobae.

