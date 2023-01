Asesinatos Idaho: ¿Dylan Mortensen vio al asesino de sus compañeros?

Dylan Mortensen es una de las dos compañeras de cuarto que no resultaron heridos durante los asesinatos con cuchillo del 13 de noviembre de 2022 de cuatro estudiantes universitarios de la Universidad de Idaho en su casa de alquiler fuera del campus.

Mortensen es mencionada por sus iniciales D.M. en la declaración jurada de la policía que acusa al estudiante graduado Bryan Kohberger de asesinar a los estudiantes. Su abogado le dijo a TODAY que Kohberger cree que será “exonerado”.

La declaración jurada, que se hizo pública el 5 de enero de 2023, dice que Mortensen vio al asesino. Sin embargo, no se llamó al 911 hasta las 11:58 a.m., horas después, dice el sitio web de la policía sobre el caso. La declaración jurada dice que Mortensen se asustó y luego cerró la puerta de su dormitorio.

En parte, las autoridades utilizaron las observaciones de Mortensen para determinar que los homicidios ocurrieron entre las 4:00 a.m. y las 4:25 a.m., dice la declaración jurada.

Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, Xana Kernodle y Madison Mogen fueron asesinados a puñaladas en su casa de alquiler fuera del campus el 13 de noviembre de 2022, dice la policía en su sitio web. La declaración jurada de la policía acusa a Kohberger de acechar la casa de los estudiantes 12 veces y dejar una funda de cuchillo con pruebas ADN. La declaración jurada no proporciona un motivo claro.

La otra compañera de cuarto sobreviviente, Bethany Funke, no figura en la declaración jurada de manera tan prominente como lo hace Mortensen. Ni Mortensen ni Funke fueron atacadas, dijo la policía en comunicados de prensa anteriores. Los videos sobre Mortensen han tenido más de 24 millones de visitas en TikTok, mientras las personas discuten las teorías del caso.

En una sección de su sitio web dedicada a “¿quién NO se cree que esté involucrado?” La policía de Moscú, Idaho, escribió “Dos compañeros de cuarto sobrevivientes”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Mortensen escuchó sonidos la mañana de los asesinatos, dice la declaración jurada

La habitación de Funke estaba en el primer piso de la residencia de King Road, según la declaración jurada. El dormitorio de Mortensen estaba en el lado sureste del segundo piso, que es el piso donde también dormían dos de las víctimas, Chapin y Kernodle.

La declaración jurada dice que ambos compañeros de cuarto sobrevivientes fueron entrevistados por la policía.

Funke le dijo a la policía que había visto a Chapin y Kernodle esa noche en Sigma Chi House desde las 9:00 p.m. hasta la 1:45 a.m., dice la declaración jurada. Goncalves y Mogen estaban en un bar local y luego en un camión de comida antes de llegar a casa a la 1:56 p.m., dice.

A las 4:00 a.m., todas las personas en la casa estaban en sus habitaciones, dijeron los compañeros de cuarto a la policía, según la declaración jurada.

La declaración jurada describe varios sonidos que escuchó Mortensen la mañana de los asesinatos. Según la declaración jurada, Mortensen, nuevamente identificada solo por sus iniciales, se despertó a las 4:00 a.m. ya que escuchaba como Goncalves estaba jugando con su perro en una de las habitaciones de arriba.

Escuchó a una persona que pensó que era Goncalves decir algo como “hay alguien aquí”, dice la declaración jurada. Esta voz en realidad podría haber sido Kernodle, quien probablemente estaba en TikTok cuando ocurrieron los asesinatos alrededor de las 4:12 a.m., dice la declaración jurada.

Mortensen le dijo a la policía que miró desde su habitación pero que no vio nada, según la declaración jurada.

Abrió la puerta por segunda vez cuando escuchó lo que pensó que era un llanto proveniente de la habitación de Kernodle, dice, y luego escuchó una voz masculina decir algo como: “Está bien, te ayudaré”.

A las 4:17 a.m., una cámara de seguridad cercana captó un audio distorsionado de lo que “sonaba como voces o un gemido seguido de un ruido sordo, dice la declaración jurada, y también se puede escuchar a un perro ladrar varias veces a partir de las 4:17 a.m., ”, dice la declaración jurada.

Mortensen le dijo a la policía que abrió la puerta por tercera vez después de escuchar el llanto y “vio una figura vestida de negro y una máscara que cubría la boca y la nariz de la persona caminando hacia ella. D.M. describió la figura como 5’10 “o más alto, masculino, no muy musculoso, pero de complexión atlética con cejas pobladas”, dice la declaración jurada.

Pasó junto a ella mientras ella estaba en “fase de shock acustada” y caminó hacia la puerta corrediza de vidrio trasera, dice.

“El hombre caminó hacia la puerta corrediza de vidrio trasera. D.M. se encerró en su habitación después de ver al hombre. D.M. no dijo que reconociera al hombre. Esto lleva a los investigadores a creer que el asesino abandonó la escena”, dice la declaración jurada.

Luego, la declaración jurada describe con gran detalle cómo la policía usó evidencia de video, teléfono celular y ADN para identificar a Kohberger como el sospechoso.

2. En una carta leída por un pastor, Mortensen elogió a las víctimas

En diciembre, un pastor de Idaho leyó una carta de Mortensen y Funke sobre las víctimas en un servicio conmemorativo para ellos, según CNN.

Según CNN, la carta de Mortensen describía a Kernodle como “el alma de la fiesta”, pero también como una “persona fuerte, inteligente, trabajadora y hermosa”. Ella describió a Chapin como “dulce y cariñoso” con Kernodle, su novia, y como un “hermano mayor” para Mortensen.

Mortensen describió a Mogen y Goncalves como “el dúo inseparable” y dijo que las consideraba como segundas madres, informó CNN.

“Mi vida se vio muy afectada por haber conocido a estas cuatro hermosas personas”, leyó el pastor de la carta de Mortensen, según CNN. “Mi gente que cambió mi vida de tantas maneras y me hizo tan feliz. Sé que será difícil no tenerlos a los cuatro en nuestras vidas, pero sé que Xana, Ethan, Maddie y Kaylee querrían que vivamos la vida y seamos felices y querrían que celebremos sus vidas”.

Según NewsNation, la carta de Mortensen también decía: “Sé que en algún lugar Xana y Ethan están juntos, haciéndose compañía, observándonos y diciéndonos: ‘Está bien y nos tenemos el uno al otro’. Maddie y Kaylee, el dúo inseparable, los dos mejores amigas que eran como hermanas”.

3. La llamada al 911 se hizo con el teléfono de uno de los compañeros de los cuarto sobrevivientes, dice la policía

El 19 de noviembre de 2022, la policía de Moscú escribió en un comunicado de prensa: “El teléfono celular utilizado para llamar al 911 pertenecía a uno de los compañeros de cuarto sobrevivientes. Debido a la investigación en curso, la identidad de la persona que llamó no ha sido revelada”. No dijeron si el teléfono pertenecía a Mortensen o Funke.

“Los detectives creen que el 12 de noviembre, los dos compañeros de cuarto sobrevivientes habían estado en la comunidad de Moscú, por separado, pero regresaron a casa a la 1 a.m. Los dos no se despertaron hasta más tarde el 13 de noviembre”, continuó la policía en ese comunicado.

“Inicialmente, la llamada al 911 realizada a las 11:58 am del 13 de noviembre solicitaba ayuda para una persona inconsciente. La llamada se realizó desde el interior de la residencia al celular de uno de los compañeros de cuarto. El Departamento de Policía de Moscú llegó poco después y encontró a las cuatro víctimas”.

4. Mortensen, cuya foto de perfil en Instagram es una fotografía de las víctimas, bloqueó o eliminó sus cuentas de redes sociales

No hay mucho que se pueda ver en la cuenta de Instagram de Mortensen, que está configurada como privada. Su foto de perfil es una foto que la muestra con Funke y las tres víctimas femeninas.

“U of Idaho-PiPhi QK🤎”, es todo lo que leyó una vez Mortensen. Ahora solo dice, “Dylan M”.

La página de Instagram de Funke también está configurada como privada y una vez se lee, “U of I x @idahopiphi”.

La página de Facebook de Mortenson ha sido eliminada; antes de que se borrara, la página decía que ella es de Boise, Idaho, y contenía algunas fotos antiguas. Una antigua página de LinkedIn a su nombre dice que fue a la Escuela Secundaria Superior de Boise.

La página TikTok de Mortensen está configurada como privada y no tiene una biografía publicada. Solo tiene 246 seguidores en TikTok.

Mortensen fue fotografiado en imágenes con las víctimas que aparecieron en las páginas de Instagram de las víctimas.

“Una chica afortunada de estar rodeada de estas personas todos los días 🤍”, escribió Goncalves el día de los asesinatos con una foto de Instagram que la mostraba con Kernodle, Mogen, Mortensen y Funke.

5. Los compañeros de cuarto fueron descritos como más calamados que sus vecinos más ruidosos

Los vecinos le dijeron a The New York Post que los compañeros de cuarto eran “más tranquilos que sus ruidosos vecinos universitarios”.

Los vecinos le dijeron a The Post que se organizaban “fiestas pequeñas” en la casa, pero que los compañeros de cuarto generalmente estaban “tranquilos a las 10:00 p.m.”, informó The Post.

A veces se les veía sentados alrededor de una fogata en el patio, bebiendo cerveza, informó The Post.

