Dulce María y su esperado regreso a las telenovelas

Dulce María es una de las entrañables actrices que los fanáticos aclaman en los melodramas y luego de alejada de la televisión para dedicarse a su faceta como madre, la cantante mexicana es la protagonista del nuevo melodrama “Pienso en ti” al lado de David Zepeda.

Dulce María es recordada por su irreverente personaje de Roberta Pardo en la serie Rebelde, desde ese momento hasta hoy día ha sido admirada por sus fanáticos que siguen su carrera que esperaban verla nuevamente en la pantalla, su último proyecto fue de la mano de Telemundo en la producción “Falsa Identidad”.

Dulce María es la protagonista de “Pienso en ti”

La actriz reveló que se encuentra muy feliz de volver otra vez a los foros de Televisa haciendo lo que más le apasiona actuar, cantar y bailar. “Estoy muy emocionada, muy agradecida con esta gran oportunidad. Emocionada de regresar a Televisa, a las telenovelas, de protagonizar con David Zepedaque es un gran ser humano y gran compañero, con todo el elenco que se está armando, grandes directores. Es un proyecto muy completo, muy bonito, que lleva música y que lleva actuación”, dijo.

Play

Dulce María protagoniza Pienso en Ti Claquetazo y charla con la Prensa de su regreso. 2022-10-26T17:04:29Z

Se espera que este melodrama sea estrenado para el primer trimestre del 2023 debido a que ya comenzaron las grabaciones. Además, su personaje lleva por nombre Emiliana una joven que desea perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Para lograrlo tendrá que desafiar la voluntad de su madre y enfrentarse a muchas personas; sin embargo, conocer a Ángel, su ídolo, le dará la fuerza para seguir luchando por este objetivo. Lo que ella no se imagina es que su voz le devolverá a él la ilusión y la vida.

Dulce María una artista que deleita con su talento

Dulce María se había alejado un tiempo de las pantallas cuando se dedicó a su carrera como cantante pero luego se había alejado de la pantalla chica en 2018 para dedicarse de lleno a su música, que puso en pausa en 2020 tras la llegada de su primera hija María Paula y de hecho la mexicana ha estado muy enfocada en su faceta como madre.

Play

Dulce María regresa a Televisa en la Telenovela "Pienso en Tí "junto a David Zepeda historia musical 2022-10-27T02:15:08Z

La mexicana estuvo envuelta en un escándalo al no presentarse en la boda de su compañera, Maite Perroni, pues mucho se dijo sobre una rivalidad pero al final confesó que no pudo asistir porque de encontraba trabajando“La verdad me hubiera gustado mucho estar ahí, le mandé varios mensajitos, quería estar, pero justamente desde antes de septiembre había estado grabando la música y ese fin de semana tuve que grabar. Entre semana hago talleres con mi dirección actoral y lo de la música lo hago los fines de semana. A mi boda no fue ninguno, entonces a veces tienes ganas de estar, pero por trabajo o por diversas circunstancias no puedes estar”, expresó.