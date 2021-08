Controvertidos comentarios del Dr. Dan Stock sobre el COVID a la junta escolar de Vernon [VIDEO]

El Dr. Daniel “Dan” Stock se ha vuelto viral después de hablar sobre el COVID-19 durante una sesión de Mt. Reunión de la junta escolar de Vernon. Sus puntos de vista sobre la pandemia han dividido a la gente en las redes sociales, provocando debates y discusiones.

1. No estuvo de acuerdo con las medidas de COVID-19 durante una reunión de la junta escolar





Mt. Vernon School Board Meeting – Dr. Dan Stock MD Dr. Dan Stock explains how the current measures to combat Covid do not work. Dr. Stock spoke at the Mt. Vernon school board meeting. 2021-08-09T12:34:31Z

Durante una reunión de la junta escolar de Vernon, Stock habló sobre por qué no estaba de acuerdo con las medidas para combatir el COVID-19, incluidos los mandatos de máscaras y las vacunas, informó WTHR. Un clip de seis minutos de su discurso está circulando en YouTube.

Se identificó como un médico de medicina familiar funcional que está “especialmente capacitado en inmunología y regulación de la inflamación” y es del norte de McCordsville, Indiana. (Consulte la tercera sección a continuación en este artículo para conocer la respuesta de un epidemiólogo a las afirmaciones de Stock en su discurso).

Stock afirmó que todo lo recomendado por los CDC y la junta estatal de salud era “contrario a todas las reglas de la ciencia”. Dijo que el virus se “propaga mediante partículas de aerosol que son lo suficientemente pequeñas como para atravesar todas las máscaras”, lo que dijo que fue respaldado por tres estudios patrocinados por los NIH.

“Debido a que (los virus respiratorios) no se pueden filtrar y tienen reservorios animales … nadie puede hacer que este virus desaparezca”, dijo. Stock agregó en su discurso que creía que esto era diferente de la viruela, que no tiene reservorios animales.

También cuestionó las vacunas, diciendo: “¿Por qué una vacuna que supuestamente es tan efectiva tiene un brote a mediados del verano cuando los síndromes virales respiratorios no hacen eso? … La condición… se llama mejora viral mediada por anticuerpos. Esa es una condición que se produce cuando las vacunas funcionan mal, como lo hicieron en todos los estudios de coronavirus realizados en animales, en coronavirus después del brote de SARS y en el virus sincitial respiratorio”.

Afirmó que la vacuna contra el virus respiratorio “hace que el sistema inmunológico realmente luche mal contra el virus y deje que el virus empeore de lo que sería con una infección nativa …”

Más tarde añadió: “Ninguna vacuna evita que te contagies. Te infectas, eliminas el patógeno. Esto es especialmente cierto en el caso de los patógenos respiratorios virales. Simplemente no se vuelve sintomático por ello. Entonces no puedes detener la propagación …”

Al final de su discurso, dijo que trató a 15 pacientes con COVID-19 y “entre la carga activa con Vitamina D, Ivermectina y zinc, no hay una sola persona que se haya acercado al hospital …”

Stock dijo que testificaría como testigo experto si los miembros de la junta escolar presentaran una demanda, informó WTHR.

2. El Departamento de Salud del Estado de Indiana respondió a las declaraciones

El Departamento de Salud del Estado de Indiana respondió a las declaraciones de Stock, informó WTHR. Un portavoz dijo:

Durante toda la pandemia, nos hemos basado en los datos y la ciencia para hacer recomendaciones. Las vacunas COVID-19 son altamente efectivas para prevenir hospitalizaciones y muertes, como lo demuestra el hecho de que más del 98% de los habitantes de Hoosiers que han sido hospitalizados con COVID-19 desde mediados de enero no están vacunados. Incluso con el aumento actual de casos impulsados por la variante Delta, más del 97% de los habitantes de Hoosiers que han sido hospitalizados con COVID-19 desde el 1 de junio no han sido vacunados. Tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de esta pandemia, pero solo si usamos todas las herramientas a nuestra disposición. Los CDC continúan recomendando medidas de mitigación en capas, incluidas la vacunación, las máscaras y el lavado de manos, y seguiremos instando a los habitantes de Hoosiers a que empleen todas las estrategias disponibles para protegerse a sí mismos y a las personas que aman.

Shannon Walls, miembro de la junta de Vernon Community Schools, dijo a WTHR en respuesta al discurso de Stock: “Lo que animaría a todos los que han escuchado su testimonio en la reunión es que hagan su propia investigación, su propia tarea… Estoy muy satisfecha con su orientación [ISDH y local funcionarios de salud]. Coordinamos nuestro plan junto con todas las responsabilidades legales y recomendaciones de ellos y han sido un gran socio”.

El IDH también hizo una publicación en Facebook sobre la controversia:

3. Un epidemiólogo no estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Stock

Edward Nirenberg, quien se describe a sí mismo como un “aspirante a médico” que dirige Deplatform Disease, escribió una respuesta a las afirmaciones de Stock. Katelyn Jetelina, como profesora asistente de epidemiología conocida en línea como “Su epidemiólogo local”, citó la publicación de Nirenberg cuando escribió su propio artículo en desacuerdo con las afirmaciones de Stock.

Jetelina citó a Nirenberg en su artículo, quien dijo que las máscaras funcionan porque los virus no viajan como partículas individuales sino dentro de aerosoles y gotitas.

Nirenberg escribió: “La IDSA ha recopilado gentilmente la multitud de pruebas abundantes que demuestran la eficacia de enmascarar aquí que cualquiera puede leer libremente”.

Señalaron que la idea de que los virus respiratorios no desaparecen debido a los reservorios animales no es toda la verdad.

“El SARS-CoV-2 no es un candidato viable para la erradicación porque tiene reservorios animales que pueden seguir introduciéndolo en la población”, escribió Nirenberg. “Esto no significa que la vacunación no pueda aliviar la carga de salud pública del COVID-19. Lo hace todos los años para la gripe”.

Nirenberg también estuvo en desacuerdo con la afirmación de Stock de “mejora viral mediada por anticuerpos”, y escribió que era “irremediable e inequívocamente desinformación”. (Una declaración que Jetelina citó en su propio artículo). Él escribió: “También tenemos datos sobre cientos de miles de personas en este momento que recibieron plasma convaleciente y no los empeoró. Además de eso, los estudios en animales de las vacunas demostraron protección. Si las vacunas realmente causan ADE, representaría una eficacia / efectividad de la vacuna negativa. Deje de intentar hacer que suceda el ADE. No está sucediendo”.

Nirenberg agregó que a pesar de que Stock dice que las vacunas no detienen las infecciones, las vacunas contra el VPH sí previenen la transmisión, al igual que algunos grupos de vacunas antineumocócicas y meningocócicas. Y agregó: “ninguna vacuna necesita detener la infección para que tenga beneficios masivos para la salud pública o detenga la transmisión”.

4. Stock es un médico de atención primaria con licencia

Stock es un médico de atención primaria con licencia, informó WTHR. Según su biografía de LinkedIn, es médico en PureHealth Functional Family Medicine en Noblesville y también es el director médico del centro de Grifols Plasma. Antes de esto, fue médico en Activate Healthcare en Anderson y conferencista en la oficina de conferencias durante 24 años en Liposcience.

Su biografía en LinkedIn dice:

Médico de familia experimentado con formación e interés en medicina funcional / integrativa. Más de 30 años de práctica de medicina familiar, ya no estoy afiliado a sistemas de pago de terceros, por lo que puedo brindar el más alto grado de asesoramiento impulsado por análisis bioquímicos y anatómicos en profundidad, no por protocolos. Mi interés está en la diferencia bioquímica entre el paciente cuando está sano y cuando está enfermo, y el camino más rápido / menos costoso de la enfermedad a la salud, según lo define el paciente. También soy el Director Médico del Centro para las clínicas de recolección de productos de plasma.

Stock escribió en LinkedIn después de que su video se volviera viral que pronto publicaría los estudios de su discurso en su sitio web, PureHealthMed.com. “Mientras tanto, puede obtener una lista sin anotaciones en el sitio web de los IN Patriots del condado de Hancock”, escribió.

En su video, Stock dijo que se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana y recibió su título universitario de Notre Dame. Su biografía de LinkedIn indica que se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en 1988.

Según WebMD, hizo su residencia en el St. Vincent Hospital Health Center.

5. La mayoría de sus reseñas online son positivas





PureHealth Functional Family Medicine PureHealth is a direct primary care practice located in Noblesville, IN owned by Dr. Dan Stock. 2018-04-30T15:36:02Z

Las revisiones en línea de Stock en Vitals.com son variadas, pero la mayoría son positivas. En el momento de la publicación de este artículo, había 15 calificaciones positivas a tres negativas, y un crítico negativo de 2019 escribió: “cuidado, ha tenido un caso de negligencia anterior en su contra …”

Justia.com tiene un PDF de la demanda en línea, que se remonta a 2006. El documento judicial muestra a Stock and Community Hospitals of Indiana apelando una sentencia dictada en una acción por negligencia médica. La demandante había sufrido entumecimiento y hormigueo en el brazo, y dijo que finalmente sufrió una “cuadriparesia incompleta permanente” por una ruptura de disco porque no se le dio una derivación a un especialista cuando visitó Stock para recibir tratamiento. Según los registros judiciales, Stock argumentó que el veredicto no debería mantenerse, pero un juez finalmente confirmó el fallo del tribunal de primera instancia.

A pesar de esta revisión escrita que cita el caso de negligencia de 2006, la mayoría de las calificaciones en línea de Stock son positivas, y la mayoría va de “excelente” a “excelente”.

