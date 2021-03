Dos muertos por explosión de fuegos artificiales en California – Videos

Una explosión de fuegos artificiales en una casa de un barrio residencial de Ontario, en California, dejó un saldo de dos muertos. La vivienda, donde se almacenaba gran cantidad de pirotecnia, quedó completamente destruida por las llamas. Además, varios animales resultaron heridos, entre estos un caballo. Vecinos describieron el estallido como un “terremoto”.

La residencia, ubicada en la calle Francis, extendió sus llamas a viviendas aledañas. Al lugar acudieron efectivos del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

La dimensión de los daños se comprobó una vez que el humo se disipó del lugar. Un camión volcado y las paredes destrozadas daban cuenta de la magnitud de la explosión. Una de las propiedades cercanas a la vivienda que sufriera este accidente tenía establos y corrales para animales.

En las imágenes aéreas se observa al cuerpo de bomberos rescatando a un caballo que había quedado atrapado entre los escombros. Las autoridades evacuaron varias cuadras a la redonda del lugar donde se produjo la fuerte explosión.

Aún no está confirmado si en el lugar de la explosión se elaboraban los fuegos artificiales o si en la residencia simplemente se almacenaban. Tampoco fueron difundidos los nombres de las víctimas fatales.

La CNN recogió testimonios de vecinos de la casa que explotó en Ontario con un gran cargamento de fuegos artificiales.

“Fue como un terremoto”, dijo a la CNN una joven entrevistada. “Sacudió mi casa, me sacudió a mí. Estábamos aterrados y lo primero que pensamos fue en salir de la casa”, agregó otra vecina del lugar.

El humo y la explosión activo la alerta del Departamento de Bomboneros de Ontario, que rápidamente envió al lugar varias unidades. El siniestro se produjo en West Francis Street y West Maple Avenue entre Fern y San Antonio.

Además, los bomberos montaron un centro ocasional de acogida para los vecinos que fueron evacuados del barrio donde se produjo la explosión, mientras agentes del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos trabajaban en el lugar para asegurarse de que no iba a haber futuras explosiones.

De acuerdo al jefe del Departamento de Bomberos de Ontario, Ray Gayk, aún no están esclarecidas las causas que propiciaron la explosión de fuegos artificiales. Aunque informó que se trataba de un “alijo de fuegos artificiales de nivel profesional”.

We are aware of the loud explosion that was heard recently. The Ontario Police Department and the Ontario Fire Department are investigating it. Please stay clear of the area.

En la ciudad de Ontario está prohibido el uso y la posesión de fuegos artificiales excepto para aquellas personas que cuenten con un permiso para trabajar con estos elementos “para su uso, transporte o almacenamiento”.

