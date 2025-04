Doral se alista para apoyar a ICE en nueva ofensiva migratoria de Trump

La ciudad de Doral en Florida, firmará un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyo fin es permitir a los agentes del estado realizar funciones migratorias que incluyen interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración, así lo reportó el medio Miami Herald.

“La pequeña Venezuela” como es conocida esta ciudad por tener la mayor parte de habitantes de este se país, se dispone este miércoles 16 de abril de 2025, a poner en marcha el programa conocido como 287(g), de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA en inglés).

“Básicamente lo que estamos haciendo es resultado de la ley que pasó en febrero en el estado”. Dijo la alcaldesa de Doral Cristi Fraga, quien explicó que en la práctica se trata de un entrenamiento para los agentes para poder cooperar con las autoridades de inmigración en ciertos casos.

“Por si nos encontramos en una situación o una llamada de policía que haya un acto criminal y se encuentran con una persona indocumentada como deben proceder, es oficial”, advirtió la alcaldesa Fraga.

De acuerdo con Telemundo 51, frente al comunicado el concejal venezolano-estadounidense Rafael Pineyro dio un parte de tranquilidad a la comunidad venezolana indicando que la policía de Doral seguirá trabajando como lo había hecho hasta el momento, en beneficio de quienes habitan allí, y que no había porque temer si su documentación estaba en regla y no se cometiera ningún delito.

“La intención no es detener a nadie por su apariencia. Estamos obligados a cumplir con las leyes federales y estatales, pero el objetivo no es atacar a las personas por su apariencia. Nuestro enfoque se centra en la aplicación de la ley, no en la discriminación racial”, dijo.

Pineyro además declaró que ha discutido la medida con el presidente Donald Trump “instándole a encontrar una solución para los venezolanos respetuosos de la ley”, y más tras poner fin a al TPS, enfatizando en que su objetivo no era entrar en confrontación con el mandatario, según El Nuevo Heraldo.

¿Qué es el programa 287(g) de ICE?

El programa 287(g) que se reactiva por órdenes del presidente Donald Trump, surgió de una modificación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1966, bajo la sección del mismo nombre, y mediante su aplicación el ICE da potestad a los policiales estatales o locales para ejercer funciones migratorias, bajo la supervisión del gobierno federal, según Univision.

Según La Nación, a través de esta figura, los agentes locales adquieren competencias específicas que les permiten identificar, detener y transferir a personas extranjeras consideradas deportables.

Los tres modelos de programa 287(g) que existen:

• El modelo de “detención en cárceles” diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables, con cargos penales o pendientes, arrestados por agencias policiales estatales o locales.

• El modelo de “oficiales de servicio de órdenes administrativas” que permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a los agentes policiales estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en las cárceles de su agencia.

• El modelo Task Force o “grupo de trabajo”, que sirve como “multiplicador de fuerza” para que las agencias policiales ejerzan su autoridad migratoria limitada bajo la supervisión del ICE durante sus labores policiales rutinarias.

