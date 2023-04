Caso Stormy Daniels: La provocativa camiseta que lanzó Donald Trump

"Aquí no hay nada": el expresidente dice que sus abogados le aseguran que no hay razones para su imputación. #Trump habla desde su residencia en Mar-a-Lago tras ser arrestado y declararse no culpable en Nueva York.

Más detalles 👉🏻 https://t.co/M5b8OV5cHn pic.twitter.com/L3guWlXRao

— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 5, 2023