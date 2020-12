¿Cuántas personas asistieron al mitin de Trump en Georgia? Vea las fotos de la multitud

El presidente Donald Trump habló en un mitin postelectoral que realizó en Georgia el sábado 5 de diciembre, donde alentó a los asistentes a votar en las elecciones de Georgia. ¿Cuántas personas asistieron a su mitin? Aquí están todos los detalles sobre cuántos estaban allí, junto con fotos de la multitud del mitin de Georgia.

Miles de personas asistieron al mitin de Trump en Georgia

La manifestación tuvo lugar en el Aeropuerto Regional de Valdosta en Valdosta, Georgia, según el sitio web de Trump. Este fue descrito como una manifestación organizada por el Comité Nacional Republicano, con Donald Trump como uno de los oradores. También se esperaba que asistieran el senador David Perdue, la senadora Kelly Loeffler y la comisionada de servicio público Lauren “Bubba” McDonald.

Brendan Gutenschwager, un reportero independiente, informó unas horas antes de la llegada del presidente Trump que ya había un par de miles de personas en el mitin, y aún estaban llegando más.

Crowd of a couple thousand out here in Georgia so far this afternoon, chanting for OAN as various news outlets go live in front of the line #TrumpRally #Trump2020 #Georgia pic.twitter.com/JCvlu5uHyM — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 5, 2020

El Washington Times informó durante el evento que la multitud contaba con “varios miles” de asistentes.

Aquí hay una foto de la multitud antes de la llegada de Donald Trump, que muestra que el lugar parece estar lleno.

Crowd filling up at Trump rally #GASen pic.twitter.com/kGzSd5ewl6 — Jeff Poor (@jeff_poor) December 5, 2020

Una gran multitud estaba esperando al presidente 90 minutos antes de la hora programada en la que él iba a hablar.

Here’s the crowd awaiting POTUS right now in Valdosta, Georgia – more than 90 minutes before he’s scheduled to speak. https://t.co/7qq4BA8c6v — Blayne Alexander (@ReporterBlayne) December 5, 2020

La primera dama Melania Trump habló primero, seguida por el presidente Donald Trump.

Melania Trump le dijo a la multitud que era importante votar y ejercer sus derechos.

Journalists wanting to use the provided WiFi at the #Georgia @realDonaldTrump rally have to plug in a password that contains the words ‘rigged election’… pic.twitter.com/KWccCNtnkH — Deborah Haynes (@haynesdeborah) December 5, 2020

Mientras Trump hablaba, la multitud coreaba “¡Cuatro años más!” de vez en cuando durante su discurso.

Cerca del comienzo de su discurso, Trump dijo: “Ganamos Florida, ganamos Ohio, ganamos a lo grande, a lo grande … si ganas Florida y ganas Ohio en la historia, nunca habrás perdido una elección”.

“Four more years” chants ahead of speaking TRUMP: “We won Florida, we won Ohio, we won big, big… if you win Florida and you win Ohio in history you’ve never lost an election.” So far no mention of Perdue or Loeffler. pic.twitter.com/me1B7InkMN — Deepa Shivaram (@deepa_shivaram) December 6, 2020

Trump también le dijo a la multitud: “Saben, ganamos Georgia”. Sin embargo, se anunció que el presidente electo Joe Biden ganó Georgia por poco más de 12,000 votos, informó WISN. Afirmó que sería un “perdedor muy amable” si perdía.

“You know we won Georgia just so you understand” is how Donald Trump starts his speech. The crowd then breaks out in a chant “we love you” pic.twitter.com/p4aOIvJPl3 — Robert Jimison (@RobertJimison) December 6, 2020

Trump también habló mucho sobre Joe Biden durante su discurso, provocando abucheos de la multitud cuando dijo el nombre de Biden. También afirmó que China e Irán estaban contentos con los resultados de las elecciones.

Trump supporters chant “Stop the steal!” as Senator Kelly Loeffler takes the stage to campaign today in Georgia #TrumpRally #GeorgiaMatters #Georgia pic.twitter.com/Y35AJODmhd — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 5, 2020

A veces, la multitud gritaba “¡Te amo!” u otras veces, “¡Detén el robo!”

Trump también reprodujo un video durante la manifestación sobre Stacey Abrams, Alexandria Ocasio-Cortez y otras, calificándolas de “liberales radicales”.

Algunos asistentes llamaron a Fox News “traidores”

Los reporteros que asistieron al evento notaron algunas cosas interesantes que sucedieron durante el mitin. La contraseña de WiFi para el evento de Trump en Georgia fue “RiggedElection!”

WiFi at the Trump event here in GA: pic.twitter.com/AH4dpJxgka — Deepa Shivaram (@deepa_shivaram) December 5, 2020

Sarah Gough de Sky News informó que los asistentes gritaron a los periodistas de Fox News, diciendo cosas como: “¡Confiamos en ti!” y “¡Traidores!”

Fox News journalists are getting the most abuse from the crowd lining up for Trump’s rally in Valdosta, Georgia. Cries of “we trusted you” and “traitors”. pic.twitter.com/Av1uHvrXdQ — Sarah Gough (@sarahgoughy) December 5, 2020

Pero durante la manifestación, la multitud también coreó: “¡CNN apesta!”

Crowd chants "CNN sucks." Ever notice they never chant "MSNBC sucks"? #GAsen pic.twitter.com/cxSw3O7kzU — Jeff Poor (@jeff_poor) December 6, 2020

Esto es lo que sintieron los voluntarios cuando llegaron y se sometieron a su examen de salud.

Going through the health screening tent as the rally volunteers move the crowd forward here this morning #TrumpRally #Trump2020 #Georgia pic.twitter.com/MczJxuQySH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 5, 2020

Puede ver el discurso de Trump durante el mitin en el video a continuación.

LIVE: President Trump in Valdosta, GA #Valdosta #GeorgiaText VOTE to 88022 2020-12-06T02:19:54Z

Heavy.com

