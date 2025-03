Donald Trump negó su ascendencia alemana durante años: ¿Por qué?

El presidente Donald Trump entró a su segundo mandato prometiendo “deportaciones masivas”. Desde el 20 de enero de 2025, las deportaciones de Trump han acaparado titulares. Por lo que es contradictorio ya que su historia familiar está demasiado arraigada a las experiencias migratorias de sus padres, quienes llegaron a América en busca de nuevas oportunidades.

Su abuelo Friedrich Trump nació en Alemania

Su abuelo, Friedrich Trump, nació en 1869 en Kallstadt, una pequeña ciudad del entonces Reino de Baviera, que hoy forma parte de Alemania. A los 16 años emigró a Estados Unidos. Friedrich llegó a Nueva York en un barco de vapor, según la reportera del Post Kristine Phillips. “[Friedrich] no sabía inglés. No era posible que supiera inglés. No tenía nada parecido a un diploma de escuela secundaria. Sabía leer y escribir, pero hablaba alemán”, dijo al Washington Post Gwenda Blair, autora del libro del año 2000 “Los Trump: tres generaciones que construyeron un imperio“.

Friedrich Trump, tuvo un hijo llamado Fred. Fred es el padre de Donald. Fred fue quien empezó a hacerse pasar por sueco. Resulta que en medio del sentimiento antialemán provocado por la Segunda Guerra Mundial. Según la biografía “Los Trump: tres generaciones que construyeron un imperio“. Fred empezó a hacerse pasar por sueco y a pesar de saber alemán, Fred no se lo enseñó a sus hijos.

Fred Trump decía que era sueco para no ofender a sus clientes judíos

John Walter, un historiador de la familia Trump y uno de los primos de Donald Trump, dijo que mentir sobre su ascendencia alemán era un esfuerzo para no ofender a sus clientes judíos. Además después de la Segunda Guerra Mundial, Fred Trump siguió afirmando que era sueco, según Walter.

En su libro, “El arte del trato”, Donald Trump reafirmó el mito de los orígenes de su familia, escribiendo que su abuelo llegó a Estados Unidos “desde Suecia cuando era niño”.

En realidad, el padre de Fred Trump, Friedrich Trump, emigró a los Estados Unidos desde la ciudad alemana de Kallstadt cuando era un adolescente en 1885. Blair escribe en su biografía que Friedrich Trump fundó varios salones y hoteles que también funcionaban como burdeles.

Un historiador alemán alega que el patriarca Trump fue expulsado de Alemania por no completar el servicio militar obligatorio y, como tal, no pudo reclamar su ciudadanía alemana.

Donald Trump finalmente reconoció y abrazó su herencia alemana, y actuó como gran mariscal del Desfile Steuben anual germano-estadounidense en la ciudad de Nueva York en 1999. En un mensaje en video para el evento de 2011, Trump promocionó la historia de inmigración de su abuelo y recordó el desfile anterior. Abajo pueden ver el momento que Donald Trump confirma su ascendencia alemana.