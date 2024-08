Donald Trump casi muere en helicóptero: ¿Cierto o Falso?

El expresidente Donald Trump, de 78 años, contó el jueves a los periodistas una historia sobre cómo sobrevivió un aterrizaje de emergencia de un helicóptero con el exalcalde de San Francisco, Willie Brown.

Trump recordó la dramática historia sobre cómo casi se estrella en un vuelo mientras viajaba con Brown, quien tuvo un fugaz romance con la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, hace varias décadas.

“Estuve en un helicóptero con él. Pensamos que tal vez este era el final”, dijo Trump. “Estábamos en un helicóptero yendo juntos a un lugar determinado y hubo un aterrizaje de emergencia. Este no fue un aterrizaje agradable”.

Resulta que Trump se encontraba dando su primera conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago; cuando un periodista le preguntó si sabía sobre la relación que tuvo la vicepresidenta Kamala Harris con Brown. Y si esto le habría ayudado a ella en su carrera profesional.

Trump dijo que conocía a Brown “muy bien”. “Conozco muy bien a Willie Brown. De hecho, estuvo en helicóptero con él. Pensamos que tal vez este sea el final. Estábamos en un helicóptero yendo juntos a un cierto lugar y hubo un aterrizaje de emergencia”, dijo Trump a los medios.

“Este no fue un aterrizaje agradable y Willie sí estaba, estaba un poco preocupado. Entonces lo conozco, lo conozco bastante bien. Quiero decir, no lo he visto en años”, dijo Trump.

Willie Brown desmiente historia de Trump

Por su lado Willie Brown, de 90 años, desmintió la historia de Trump como “obviamente equivocada” durante una llamada telefónica el jueves con CNN, diciendo: “Nunca he estado en un helicóptero con él en mi vida”. “Está haciendo todo lo posible para encontrar alguna forma de degradar a Kamala”, agregó el exalcalde sobre Trump y su rival demócrata a la presidencia. “No hay ninguna razón por la que su nombre deba mencionarse cerca de sus mentiras, punto”.

CNN reporta que le comunicaron al portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, que Brown había desmentido su historia y este se limitó a responder: “¡El astuto Willie!”.

Brown volvió asegurar el viernes que nunca había volado en helicóptero con Trump y le dijo a John Berman de CNN que “no tiene idea” de qué estaba hablando Trump. “Nunca sucedió…Y creo que mi memoria es probablemente mejor que la suya”.

Trump dijo que Willie Brown le dijo cosas terribles de Harris

La pregunta sobre la relación entre Harris y Brown a Trump se dice fue porque algunos medios tratan de atacar a Harris y ponerla como que fue “amante” cuando tuvo su romance con Brown, pero esto pasó después de que Brown se separó de su esposa. Además la relación entre Harris y Brown nunca fue secreto, informa CNN.

Durante la conferencia de prensa del jueves, Trump afirmó que Willie Brown “no era fan fan” de Harris y que le había dicho “cosas terribles” sobre ella.

Al siguiente día de las palabras de Trump, Brown opinó sobre Harris: “Debes saber que ella sirvió extremadamente bien a California. Derrotó a un fiscal de distrito en ejercicio en esta ciudad porque la gente la amaba y se desempeñó muy bien”.

¿Trump confundió a Willie Brown con Jerry Brown?

Un asesor principal de la campaña de Trump dijo el viernes que una historia del New York Times señalaba que Trump había contado la historia antes en su libro de 2023, “Letters to Trump”, que incluía correspondencia entre él y Brown.

El Times informó el jueves que el expresidente aparentemente confundió a Willie Brown con el exgobernador de California Jerry Brown, con quien recorrió en helicóptero los daños de los incendios forestales en noviembre de 2018.

Un portavoz de Jerry Brown dijo al Times que “no hubo ningún aterrizaje de emergencia ni discusión sobre Kamala Harris”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien también recorrió los incendios forestales en 2018 como gobernador electo, dijo sobre el relato de Trump: “Lo considero una completa tontería”, reportó Times y CNN.

“Estaba en un helicóptero con Jerry Brown y Trump, y no se cayó”, dijo Newsom, diciendo que Trump mencionó repetidamente la posibilidad de estrellarse.

Trump afirma que no había confundido al exalcalde de San Francisco con el exgobernador de California. “En primer lugar, fue en Nueva Jersey, no en California, y fue Willie Brown, no el exgobernador Jerry Brown”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Trump dice tener record de su viaje en helicópteros

Trump asegura que tiene record de sus viajes en helicópteros y amenaza con demandar, reporta New York Times.