Donald Trump usará cárcel de Guantánamo para detener a migrantes

La ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en contra de la población migrante en su país no se detiene, y este miércoles el mandatario ha dado la orden a sus funcionarios preparar la prisión de Guantánamo, Cuba, para que reciba a miles de lo que él califica “como criminales extranjeros”, según reportó CNN.

Según el medio The New York Times, Donald Trump no dio detalles sobre cómo se concretaría el plan, pero dio instrucciones a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional para que preparen el lugar.

El ejecutivo justificó su decisión bajo la premisa de que estos criminales eran tan peligrosos que desconfiaba de que si eran repatriados a sus naciones no habría seguridad de que los mantuvieran en prisión y quisieran regresar a América, constituyéndose en una amenaza.

“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo el mandatario. “Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo”.

Dijo que la medida “duplicaría inmediatamente nuestra capacidad”, y añadió que Guantánamo era un “lugar del que es difícil salir”.

Guantánamo: un mensaje duro de Donald Trump contra los migrantes

De acuerdo con DW, la prisión de la bahía de Guantánamo fue inaugurada en el año 2002, dentro de una base militar estadounidense en Cuba, como parte de la “guerra contra el terrorismo” declarada por el expresidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Han pasado por ella cientos de prisioneros, incluidos algunos miembros de Al Qaida. Es polémica por sus extremas condiciones de detención y el uso de tortura. Los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama prometieron cerrarla, pero ninguno lo logró durante sus mandatos.

En septiembre pasado, el New York Times obtuvo documentos gubernamentales que muestran que la base militar de Guantánamo también se ha utilizado durante décadas para encarcelar a algunos migrantes interceptados en el mar. Según El Periódico, los migrantes y los presos acusados de terrorismo se encuentran en zonas distintas del centro. Algunas asociaciones denuncian el trato que reciben, basándose en testimonios que aseguran que se vigila a los migrantes cuando llaman a un abogado, les obligan a ponerse gafas de sol durante el transporte y las instalaciones están llenas de ratas debido a las deplorables condiciones de higiene.

