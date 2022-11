Donald Trump anuncia su candidatura presidencial para 2024

El presidente Donald Trump anunció en una conferencia de prensa en vivo hoy, 15 de noviembre de 2022, que volverá a postularse para la presidencia en 2024.

Puedes ver el video de la conferencia de prensa aquí:

Play

Former President Donald Trump makes a 'special announcement' Former President Donald Trump makes a 'special announcement.' #foxnews Subscribe to Fox News! bit.ly/2vaBUvAS Watch more Fox News Video: video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number one network in cable, FNC has been… 2022-11-16T03:13:55Z

“Este es nuestro país, nuestro gobierno”, dijo Trump. “… Venimos a recuperar esos corredores”. Trump dijo que la administración de Biden había “destruido” la economía estadounidense y prometió “construir la mayor economía de la historia”. Él también dijo que la administración de Biden había “puesto a Estados Unidos en último lugar”. Volveremos a poner a Estados Unidos en primer lugar”, mencionó.

Trump agregó: “Lucharé como nadie lo ha hecho antes”.

“Haremos que Estados Unidos sea fuerte nuevamente. Haremos que Estados Unidos se sienta orgulloso de nuevo. Haremos que Estados Unidos sea seguro nuevamente. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser glorioso”, dijo Trump.

El presidente Joe Biden respondió en Twitter con un video, acusando a Trump de fallarle a Estados Unidos.

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

Esto es lo que necesitas saber:

Trump dijo en la conferencia de prensa: “Yo soy tu voz”

Trump calificó al presidente Joe Biden como un fracaso.

“Tal como prometí en 2016, soy tu voz. El establecimiento de Washington quiere silenciarnos, pero no dejaremos que lo hagan”, dijo el expresidente en la conferencia de prensa.

Trump también dijo que había construido el “movimiento más grande de la historia” porque no se trataba de política sino de amor a la patria.

“Me postulo porque no creo que el mundo haya visto la verdadera gloria de lo que puede ser esta nación… primero tenemos que salir de esta zanja”.

Trump dijo que Estados Unidos estaba “saltando a China” y a “todos los demás” antes de que llegara el COVID-19.

“Me aseguraré de que el presidente Joe Biden no tenga otros cuatro años en 2024”, dijo Trump. “Nuestro país no puede soportar eso. Digo eso, no con risa sino con lágrimas”.

Trump mencionó que el país era frágil y que “no podía soportar tanto”. Él también dijo que buscaría más votos latinos. “Defenderemos a la familia como el centro de la vida estadounidense”, dijo Trump.

La conferencia de prensa se produce cuando Trump enfrenta un posible desafío del gobernador de Florida, Ron DeSantis

La conferencia de prensa se produce cuando Trump enfrenta un posible desafío primario del gobernador de Florida, Ron DeSantis. DeSantis no ha anunciado una candidatura presidencial, pero viene de una gran victoria en Florida y ha dado discursos en algunos estados indecisos como Wisconsin.

El anuncio se produce cuando algunos de los candidatos que Trump impulsó en las elecciones intermedias de 2022 no ganaron en las urnas, incluidos los candidatos a gobernador Kari Lake en Arizona y Tim Michels en Wisconsin, y el candidato al Senado Mehmet Oz en Pensilvania. También hay múltiples investigaciones que indagan asuntos que involucran a Trump, incluidos documentos confidenciales.

“Tenemos que salvar a nuestro país”, dijo Trump en la conferencia de prensa. Él denunció lo que llamó la “armamentización” del Departamento de Justicia de Wisconsin. Dijo que era una “víctima” del FBI, citando el expediente de Christopher Steele. Trump dijo que quería que se contaran todas las papeletas para la noche de las elecciones.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.