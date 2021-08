VIDEO: Donald Trump reacciona a abucheos en mitin en Alabama: ¿Qué pasó?

El expresidente Donald Trump estuvo al frente de un mitin en Alabama el sábado 21 de agosto por la noche. El evento tomó un giro inesperado cuando, luego de alentar a la multitud presente a vacunarse contra el COVID-19, Trump recibió una mezcla de abucheos y reacciones confusas en respuesta a sus declaraciones. A continuación, contó un chiste y la multitud rió y lo aplaudió. Pueden ver el momento en los videos debajo.

Trump se encontró con reacciones diversas cuando aconsejó a sus seguidores que se vacunaran.

Durante su mitin en Cullman, Alabama, Trump aconsejó a su audiencia a vacunarse contra el COVID-19. El aplauso que estaba recibiendo se silenció cuando comenzó a recibir una combinación de abucheos y otras reacciones diversas. Trump reconoció la reacción recibida y decidió contar un chiste que fue recibido con risas y aplausos.

Pueden revivir el momento en el segundo 25 del siguiente clip de YouTube o en este enlace. Antes de aconsejarle a sus seguidores que se vacunaran, les recordó que durante su mandato se habían fabricado tres vacunas en casi nueve meses.





JUST IN: "Take the vaccine" shouts Trump In the Alabama rally Saturday, Trump called for the attendees to get vaccinated. 2021-08-22T02:47:35Z

Trump dijo: “¿Saben qué? Creo fervientemente en sus libertades, en serio. Tienen que hacer lo que deban hacer. Pero, les recomiendo que se vacunen, yo lo hice y es bueno. Vacúnense. Pero…”

Hizo una pausa y se oyó cómo algunas personas del público comenzaron a abuchear a Trump. En respuesta a las reacciones diversas que recibió, el expresidente las reconoció y continuó su discurso.

A crowd in mid-cheer immediately goes silent and starts jeering Trump when he says that he recommends people take the vaccine. pic.twitter.com/wz7RTdysMh — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 22, 2021

“Tienen… no, está bien. Está bien. Son libres. Pero sucede que yo me di la vacuna. Si no funciona, ustedes serán los primeros en enterarse, ¿está bien?” aseguró.

La multitud recibió ese comentario con risas y Trump prosiguió con su discurso.

El siguiente video fue tomado desde un ángulo del Tuscaloosa Patch por Ryan Phillips y muestra brevemente al principio del clip el abucheo y las reacciones mixtas recibidas por Trump antes de responderle a la multitud.

Trump on coronavirus vaccine: “I happen to take the vaccine, and if it doesn’t work, you’ll be the first to know” … he was expectedly met with mixed reactions from a crowd confused and taken off guard by the revelation. #CullmanTrumpRally pic.twitter.com/euVpXKhGF5 — Ryan Phillips (@JournoRyan) August 22, 2021

Phillips describió el momento: “Como era de esperarse, su revelación fue recibida con reacciones mixtas por parte de una multitud confundida y tomada por sorpresa.”

Se estima que el mitin tuvo una asistencia de entre 20,000 y 40,000 personas. El Dr. William Smith, Director Médico del Centro Médico Cullman Regional, expresó su preocupación de que el evento se convirtiera en un evento superpropagador de la misma forma que lo preocupó el concierto “Rock the South” llevado a cabo el fin de semana anterior, informó The Guardian.

Aunque había mascarillas disponibles durante el mitin, el uso de las mismas no era obligatorio, informó WVTM13.

Mo Brooks fue abucheado por decirle a la multitud que dejaran atrás la elección

En el mismo evento, el legislador Mo Brooks fue abucheado cuando presentó a Trump y le dijo a la multitud que la elección no fue robada, reportó el Business Insider.

Brooks le dijo a la audiencia: “Ahora nuestras opciones son muy simples. Hay muchas personas que están abatidas por el fraude electoral y el robo de votos de 2020. Amigos, dejen eso atrás. Dejen eso atrás.”

Oh boy. Mo Brooks suggested, in seriousness, that those in attendance should accept the results of the 2020 election and move on to the next one … needless to say it did not go well and he nearly lost the crowd 😮 pic.twitter.com/1htgV3QAgm — Ryan Phillips (@JournoRyan) August 22, 2021

Recibió abucheos y gritos de “¡no!” a los que respondió: “¡Está bien, miren hacia atrás, recuérdenlo, pero avancen y saquen provecho de lo sucedido!”

Luego los alentó a enforcarse en ganar en 2024, pero la multitud seguía gritándole. Los abucheos dirigidos a Brooks fueron mucho más intensos que la reacción recibida por Trump luego de su comentario acerca de la vacuna. Brooks está en carrera por una banca en el Senado en 2022.

