Fage Yager: ¿cómo ver el documental sobre la carismática ‘salvadora de niños’?

Una de las últimas docuseries que llega a la televisión es Children of the Underground, que se estrenará el viernes 12 de agosto a las 8 PM, Hora del Este, en FX.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver Children of the Underground online:

Avance de Children of the Underground

Esta nueva docuserie narra la verdadera historia de la “carismática Faye Yager”, una mujer que “cuidaba a niños y era una de las más buscadas de los Estados Unidos”, según el comunicado de prensa de FX.

Continúa:

Faye Yager construyó una vasta red clandestina que ocultó a cientos de madres y niños, salvándolos del presunto abuso de esposos y padres cuando un sistema judicial roto no lo hacía. Saliendo en programas de entrevistas diurnos de la televisión para crear conciencia sobre la causa, Yager se colocó en la mira del FBI. ¿Era Faye Yager en realidad la santa que tantas personas creían que era? Descubra la verdadera historia de su clandestinidad y vislumbre la verdad enredada sobre esta heroína visionaria.

The Underground comenzó como una coalición con voluntarios en todo Estados Unidos y finalmente evolucionó hasta convertirse en una comunidad internacional, ayudando posiblemente a cientos de padres y sus hijos. Ella aprovechó su innegable encanto y carisma para difundir el evangelio de The Underground a los medios de comunicación desde 1987 hasta los 90, convirtiéndose en una especie de nombre familiar.

Yager creó Children of the Underground a partir de las cenizas de su propia tragedia personal. En 1972, Yager atrapó a su entonces esposo Roger Lee Jones abusando sexualmente de su hija Michelle. Él lo negó y la hizo pasar por loca. Yager no fue creída por los tribunales y perdió la custodia de su hija.

En 1986, Jones fue arrestado por cargos de abuso de menores. Después de un período de fuga y de ser el primer abusador de niños en ser incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, fue condenado por abuso de menores y pornografía. Yager, entonces, fue reconocida. Junto a una gran cantidad de mujeres, se involucró en el activismo de base, abogando por la concienciación sobre el abuso sexual infantil y las desigualdades en el sistema de tribunales de familia. Fundaron el grupo Madres contra la Violación de Niños (MARC), que atrajo la atención local y nacional sobre el tema. En 1988, Yager se separó de los otros fundadores de MARC y formó su propia organización: Children of the Underground.

El episodio de estreno se titula “The Escape” y su descripción dice: “Motivada por la tragedia de su hija, Faye Yager quiere proteger a los niños abusados ​​sexualmente cuando falla el sistema de justicia. El trabajo de Faye ocultando familias la coloca en el punto de mira de las fuerzas del orden”.

Inmediatamente después del estreno llega el episodio dos, titulado “The Underground”. Su descripción dice: “A medida que comienza el juicio penal de Faye, se cuenta la historia del origen de The Underground y se revelan más complejidades de Faye; Christine, una ex hija de The Underground, repasa su experiencia y salen a la luz más detalles sobre el pasado de Faye”.

Children of the Underground se estrena el viernes 12 de agosto a las 8 PM, Horas del Este y del Pacífico, en FX.