Esta noche el presidente Joe Biden pronunciará su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso a las 9 PM, Hora del Este. Puede ver el discurso de Biden en los videos insertados a continuación. Algunas transmisiones comenzarán antes de las 9 PM. Les damos la información de varias transmisiones en vivo a continuación para que pueda elegir qué transmisión está más interesado en ver.

Elija entre varias transmisiones en vivo a continuación

La mayoría de las transmisiones en vivo del discurso de Biden a continuación también incluirán la respuesta oficial de los republicanos, pronunciada por el senador Tim Scott. La respuesta republicana será pronunciada después de que Biden complete su discurso.

La primera transmisión en vivo es de NBC:

VideoVideo related to ¿cómo ver el discurso de joe biden en vivo? 2021-04-28T20:11:13-04:00

Debido a la pandemia, solo 200 miembros del Congreso asistirán al evento esta noche, según informó Vox. En total hay 535 miembros del Congreso (100 en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes), pero solo 200 están invitados a asistir, debido a una recomendación del médico del Capitolio.

Esta próxima transmisión en vivo es de PBS News Hour:

VideoVideo related to ¿cómo ver el discurso de joe biden en vivo? 2021-04-28T20:11:13-04:00

Los únicos miembros del gabinete que asisten son el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa, y solo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, asistirá al acto, según informó Vox. Sin embargo, se espera que la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estén sentadas detrás de Biden durante su discurso.

Aquí puede encontrar una transmisión en vivo de ABC News:

Watch Live: President Biden's Speech to the Nation | ABC News#JoeBiden #PresidentBiden #PresidentialAddress #ABCNews President Joe Biden delivers his first address to joint session of Congress and the nation. SUBSCRIBE to ABC News on YouTube: bit.ly/2vZb6yP Latest updates: abcnews.go.com/ Watch FULL EPISODES of ABC News broadcasts on Hulu: abcn.ws/3bzvQQn 2021-04-14T14:08:42Z

La transmisión oficial de la Casa Blanca la puede encontrar a continuación:

President Biden Addresses a Joint Session of CongressWelcome to the livestream of President Biden's Joint Address to Congress The President will address a Joint Session of Congress at the United States Capitol on Wednesday, April 28, 2021 at 9pm EDT. The White House feed will include American Sign Language interpretation for accessibility. 2021-04-23T01:15:05Z

Aquí tiene la transmisión de CSPAN:

President Biden Address to CongressPresident Biden addresses a Joint Session of Congress – LIVE at 9pm ET on C-SPAN, C-SPAN Radio & online at c-span.org Discover the C-SPAN Video Library at c-span.org/quickguide/ Download our App c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a public service. Subscribe to our YouTube channel: youtube.com/user/CSPAN Follow us: Facebook: facebook.com/CSPAN Twitter: twitter.com/cspan… 2021-04-20T16:52:16Z

Qué esperar del discurso de Biden

Se espera que Biden hable sobre su Plan America Jobs y su Plan America Families, según informó Vox. El America Jobs Plan otorgaría $ 621 mil millones para infraestructuras, como ferrocarriles y puentes, junto con $ 300 mil millones para manufacturas. Biden aumentaría los impuestos corporativos al 28% para ayudar a pagar el plan. Mientras tanto, el Plan de America Families agregaría hasta $ 1.8 billones para gastos del hogar, como cuidado de niños, colegios comunitarios gratuitos y extensión de créditos fiscales específicos que benefician a las familias.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden también hablaría sobre la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, según informó Vox. En concreto, para esta ley se requieren reformas federales como la desmilitarización de la policía y la expansión del uso y acceso a las cámaras corporales.

También Biden hablará sobre la necesidad de unidad del país y trabajará con demócratas y republicanos en sus planes para el futuro. Es probable que Biden también hable sobre la pandemia de coronavirus y el progreso actual de las vacunas en los Estados Unidos.

Después de que Biden hable, el senador Tim Scott dará la respuesta oficial del Partido Republicano. La CNN informó que cuando se anunció que Scott sería quien diera la respuesta, él mismo dijo en un comunicado: “Enfrentamos serios desafíos en múltiples frentes, pero tengo tanta confianza como nunca en la promesa y el potencial de Estados Unidos. Espero tener una conversación honesta con el pueblo estadounidense y compartir la visión optimista de los republicanos para ampliar las oportunidades y empoderar a las familias trabajadoras”.