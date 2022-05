Directora de los CDC hace llamado urgente al uso de máscara en aviones y trenes

Los contagios de COVID-19 siguen aumentando en buena parte de Estados Unidos, con el reporte actual de más de 60,410 nuevos casos diarios y 318 muertes cada 24 horas en todo el país, por lo que las autoridades federales reforzaron su llamado a que se use máscara en el transporte público, especialmente en aviones, trenes y autobuses.

Ese fue el llamado urgente que hizo la directora de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), Rochelle P. Walensky, quien en un comunicado advirtió que usar tapabocas en esos entornos de presencia masiva de pasajeros y trabajadores, puede ser la diferencia entre el aumento o disminución de casos y para algunas personas la diferencia entre estar sanos o terminar en un hospital con riesgo de muerte.

“Los CDC continúan recomendando que todas las personas (pasajeros y trabajadores por igual) usen una máscara o un respirador que se ajuste bien en los medios de transporte público y en los centros de transporte para protegerse a sí mismos y a otros viajeros en estos entornos de población mixta de alto volumen”, comentó la funcionaria federal.

“Ahora contamos con una variedad de herramientas que necesitamos para protegernos del impacto de la COVID-19, incluido el acceso a máscaras y respiradores de alta calidad para todos los que los necesitan”, agregó, advirtiendo que diferentes organsmos y agencias suministran tapabocas a quien lo necesite.

La cabeza de los CDC insistió en su mensaje la importancia de cuidarse unos a otros, pues a pesar de que buena parte de la población se ha vacunado, todavía muchos no se han inmunizado y miles tienen condiciones que los hacen más vulnerables.

¿Deberíamos seguir enmascarando en los aviones? Un experto médico conversa con 9NEWS sobre las máscaras en los aviones, después de que el mandato federal de mascarillas se eliminara ayer.

“Es importante que todos nos protejamos, no solo a nosotros mismos, sino que también seamos considerados con otras personas que corren un mayor riesgo de contraer una COVID-19 grave y con aquellos que aún no pueden vacunarse”, dijo Walensky. “El uso de una máscara en entornos de transporte público bajo techo brindará protección para el individuo y la comunidad”.

La recomendación de uso de máscara es para todas las personas mayores de 2 años en aeropuestos, terminales y rodoviarias.

Fuera mascarillas en los aviones: alegría en un vuelo comercial por el anuncio de la compañía El azafato lanza la noticia ante los atentos pasajeros: la aerolínea en la que vuelan ha decidido que la mascarilla sea de uso opcional en el vuelo para tripulación y pasajeros. Un antes y un después en la pandemia de coronavirus que cambió el mundo.

“Cuando las personas usan correctamente una máscara o un respirador que se ajusta bien, se protegen a sí mismos y a quienes los rodean, y ayudan a que los viajes y el transporte público sean más seguros para todos”, dijeron los CDC en un comunicado, donde pidieron a compañías de transporte que expandan el mensaje.

“También alentamos a los operadores de transporte público y centros de transporte a apoyar el uso de máscaras por parte de todas las personas, incluidos los empleados”, agregaron los CDC. “Esta recomendación de salud pública se basa en los datos disponibles actualmente, incluida la comprensión de la epidemiología nacional y mundial, las variantes circulantes y su impacto en la gravedad de la enfermedad y la efectividad de la vacuna”.