¿Cuánto dinero recibió Karl Karlsen tras matar a su mujer y a su hijo en 1991 y 2008?

Un episodio de 20/20 de ABC de junio de 2020 trata el caso de Karl Karlsen, quien mató a su esposa e hijo por el dinero del seguro. Levi Karlsen fue asesinado por su padre por un pago de seguro de $ 700,000, y sus otros hijos no vieron nada del dinero después de su muerte.

Karl Karlsen, Christina Karlsen (su esposa) y sus tres hijos vivían en el condado de Calaveras, California, cuando su casa se vio envuelta en llamas el día de Año Nuevo de 1991.

El hijo de Karl Karlsen, Levi, fue aplastado por la camioneta de su padre mientras la reparaba en noviembre de 2008. Aunque inicialmente su muerte fue considerada como un accidente, las autoridades sospecharon cuando se dieron cuenta de que solo 17 días antes de la muerte de Levi, su padre lo había obligado a contratar una póliza de seguro para sí mismo y poner a Karl Karlsen como único beneficiario.

Karl Karlsen se encuentra actualmente en prisión. Fue sentenciado a 15 años de prisión por matar a Levi, y luego fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su primera esposa.

