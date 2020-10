¿Cuánto dinero pagó Joe Biden de impuestos en 2016 y 2017?

Joe Biden pagó 92.198$ de impuestos federales en 2016 y 3.742.974$ de impuestos federales en 2017, según las declaraciones de impuestos sobre la renta publicadas en el sitio web de su campaña. Según The New York Times, el presidente Donald Trump pagó 750$ de impuestos federales en 2016 y la misma cantidad en 2017.

Las declaraciones de impuestos de Trump de esos años se filtraron a The Times, según el periódico. Las declaraciones de impuestos de Trump para 2018 y 2019 no se proporcionaron a The Times, según el informe. El periódico informó que Trump no ha pagado impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Trump se ha negado repetidamente a publicar sus declaraciones de impuestos por su cuenta, citando una auditoría del IRS en curso. Es el primer presidente desde el Watergate que no publica sus declaraciones de impuestos sobre la renta personal. Biden ha publicado sus declaraciones de impuestos sobre la renta estatales y federales para 2016, 2017 y 2018 en el sitio web de su campaña. En 2018, Biden pagó 1.528.208$ de impuestos federales.

Trump atacó en Twitter el informe de The Times después de su publicación, tuiteando: “Los medios que publican fake news, al igual que la época de las elecciones de 2016, están sacando a relucir mis impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo con malas intenciones. Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todos los demás, a depreciación y créditos fiscales”.

Aquí hay detalles sobre cuánto pagó Joe Biden de impuestos en 2016 y 2017:

Biden y su esposa, Jill Biden, reportaron 396.552$ de ingresos en 2016, según su declaración de impuestos federales de ese año. Los Biden pagaron 92.198$ de impuestos sobre esos ingresos, según la declaración. Debían 1.031$ al IRS después de presentar sus impuestos, muestra la declaración.

Biden todavía era vicepresidente en 2016 y ganaba un salario de 230.700$. Los Biden también reportaron ingresos por beneficios del Seguro Social, pensiones y anualidades en 2016, junto con ingresos por alquiler de bienes inmobiliarios y una pequeña cantidad de ingresos comerciales, según muestran los resultados.

El equipo de campaña de Biden se ha sumado al informe de The Times sobre los impuestos de Trump en un esfuerzo por capitalizar los 750$ en impuestos que pagó Trump en 2016 y 2017. El equipo de campaña de Biden publicó un anuncio que compara los impuestos sobre la renta que pagó Trump con lo que pagaron de impuestos federales los estadounidenses promedio en otros trabajos. Su equipo de campaña también empezó a vender pegatinas en su sitio web por 7.50$ que dicen “Pagué más impuestos sobre la renta que Donald Trump”.

The NYT report is perfectly tailored for Biden's 'Scranton vs. Park Avenue' strategy.

Biden last week: "I've dealt with guys like Trump my whole life… who do everything they can to avoid paying what they owe in taxes, because they figure the rest of us can pick up the tab." pic.twitter.com/pgB90rCLTD

— Andrew Solender (@AndrewSolender) September 28, 2020