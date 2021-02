Día del Presidente 2021: ¿Está abierto el IRS?

¿Está abierto el IRS hoy el Día de los Presidentes de 2021? Mucha gente se está preguntando ya que la temporada de declaración de impuestos recién comenzó el 12 de febrero de 2021, y hoy es el 15 de febrero de 2021. Aunque solo han pasado unos días desde que comenzó la temporada de presentación de impuestos, la oficina del IRS está cerrada por el Día de los Presidentes. Hoy es un feriado federal y eso incluye al IRS.

El IRS señaló anteriormente en su página de horarios telefónicos que las oficinas estaban cerradas los días feriados federales. Aunque este aviso ahora se eliminó, aún puedes visitar la página OPM.gov, que dice: “La ley federal (5 USC 6103) establece los días festivos que se enumeran en estas páginas para los empleados federales … Para ver los días festivos de un año específico, seleccione la pestaña etiquetada con su año de interés”.

Luego, cuando seleccionas 2021, el cumpleaños de Washington (también conocido como el Día de los Presidentes) aparece como feriado federal observado el lunes 15 de febrero de 2021.

OPM señala: “Este día festivo se designa como ‘Cumpleaños de Washington’ en la sección 6103 (a) del título 5 del Código de los Estados Unidos, que es la ley que especifica los días festivos para los empleados federales. Aunque otras instituciones, como los gobiernos estatales y locales y las empresas privadas, pueden utilizar otros nombres, es nuestra política referirnos siempre a los días festivos por los nombres designados en la ley”.

Entonces sí, las oficinas del IRS están cerradas hoy ya que es un feriado federal.

Free tax filing options are available to most taxpayers–and if you don’t have computer access from home, try using #IRSFreeFile from a smart phone: https://t.co/3byJqk9fiF #IRS pic.twitter.com/wpE2igBnbC

— IRSnews (@IRSnews) February 13, 2021