Día Mundial de la Marihuana: ¿Por qué se celebra hoy 20 de abril?

Este miércoles 20 de abril y como cada año, el mundo celebra el Día Internacional de la Marihuana, y diferentes promotores del uso y consumo legal de esta planta, resaltaran sus bondades y el aporte en los procesos médicos, eliminando el tabú de considerarla como “la mata que mata”.

¿Cuál es el origen de esta celebración

Según Día Internacional, esta fecha se remonta al año de 1971, cuando un grupo de estudiantes de California (Estados Unidos) denominado “Los Waldos” se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana (4:20 de la tarde), estableciendo así el día 20 del mes cuatro (abril) como el Día Mundial de la Marihuana. De hecho, el número 4:20 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana.

“Fumábamos mucha hierba en ese entonces”, dice Dave Reddix o, también, Waldo Dave, en la actualidad un cineasta de 59 años. “La mitad de la diversión era salir a buscarla”.





¿Qué es la marihuana?

Es una sustancia psicotrópica que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas de la planta de cáñamo índico (cannabis sativa), junto con sustancias aromáticas y azucaradas. Produce efectos y sensaciones euforizantes y alucinógenas.

Igualmente, se le conoce con otras denominaciones informales, como weed, ganja, pot, grass, herb y Mary Jane.

Posee una sustancia psicoactiva denominada “delta-9-tetrahidrocannabinol” (THC). Esta sustancia se encuentra en la resina producida por las hojas y los brotes de la planta hembra de cannabis. Contiene más de 500 sustancias químicas, incluyendo más de 100 compuestos que están relacionados químicamente con el THC, conocidas como cannabinoides.

¿Cómo se usa la marihuana?

MedLine Plus, afirma que hay muchas maneras diferentes en que las personas usan marihuana, incluyendo:

✤ Enrollar y fumarla como un cigarrillo o un cigarro

✤ Fumarla en una pipa

✤ Mezclarla en la comida y comerla

✤ Preparándola como un té

✤ Inhalar aceites humeantes de la planta (conocido como “dabbing” en inglés)

✤ Vaporizadores electrónicos (vapear)

¿Cuáles son los efectos de la marihuana?

La marihuana puede causar efectos a corto y largo plazo.

A corto plazo, bajo los efectos de la droga, se puede experimentar:

✤ Sentidos alterados, como ver colores más brillantes.

✤ Sentido del tiempo alterado, como minutos que parecen horas

✤ Cambios en el estado de ánimo

✤ Problemas con el movimiento del cuerpo

✤ Problemas con el pensamiento, resolver problemas y la memoria

✤ Mayor apetito

A largo plazo, la marihuana puede causar problemas de salud como:

✤ Problemas con el desarrollo del cerebro: Las personas que comenzaron a consumir marihuana en la adolescencia pueden tener problemas para pensar, recordar y aprender

✤ Tos y problemas respiratorios si fuma marihuana frecuentemente

✤ Problemas del desarrollo infantil durante y después del embarazo si una mujer fuma marihuana durante el embarazo

¿Puede haber una sobredosis de marihuana?

En general, no hay informes de sobredosis mortales de marihuana solamente. Sin embargo, una persona puede sentir efectos secundarios muy desagradables, especialmente si la marihuana que consume tiene un alto contenido de THC. Hay informes de personas que consumieron marihuana y acudieron a la sala de emergencias en busca de ayuda porque sentían malestar y temblores, ansiedad, paranoia o alucinaciones y, en casos aislados, reacciones psicóticas extremas.

Usos medicinales

Las posibles propiedades medicinales de la marihuana y sus componentes han sido tema de investigación y polémica durante décadas. En sí, el THC tiene beneficios medicinales comprobados en ciertas formulaciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) ha aprobado medicamentos elaborados a base de THC, tales como el dronabinol (Marinol®) y la nabilona (Cesamet®), recetados en forma de píldoras para el tratamiento de náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer, y para estimular el apetito en pacientes que tienen síndrome consuntivo debido al sida.

De hecho, la OMS declaró que la marihuana medicinal no representa problemas para la salud, y concluyó que el Cannabidiol (CBD) sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia y no genera adicciones. Dice que el Cannabidiol (CBD) representa el 40% de los extractos de la marihuana, y que reduce el dolor y la inflamación, controla las convulsiones epilépticas y sirve para el tratamiento de enfermedades mentales o de adicciones, informó Clarín.

Ahora bien, aunque en los Estados Unidos, la ley federal prohíbe el uso de marihuana, muchos estados permiten su uso médico para tratar el dolor, las náuseas y otros síntomas. Según el estado y sus leyes, cada uno de estos, contempla el uso de la marihuana como tratamiento médico para ciertas enfermedades.

Mayo Clinic, dice que, según el estado, una persona puede calificar para el tratamiento con marihuana medicinal si cumple con ciertos requisitos y tiene una afección elegible, como las siguientes:

✤ Enfermedad de Alzheimer

✤ Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

✤ VIH o SIDA

✤ Enfermedad de Crohn

✤ Epilepsia y convulsiones

✤ Glaucoma

✤ Esclerosis múltiple y espasmos musculares

✤ Dolor intenso y crónico

✤ Náusea o vómitos intensos causados por el tratamiento del cáncer

El debate legal de consumir cannabis

De acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud, aplicada por el National Institute on Drug Abuse en el año 2015, la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo.

La legalización del consumo de marihuana ha sido un tema bastante polémico y de discusión pública, debido al efecto nocivo en el ser humano, así como el impacto negativo de su consumo, especialmente en la población joven.

Aquellos que defienden la legalización de la marihuana sostienen que es su uso es responsabilidad por parte de cada individuo, mientras que los detractores de esta sustancia psicotrópica afirman que aumentaría su consumo de manera indiscriminada, causando daños al organismo, informó Independiente.

No obstante, y como publica este medio, en varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Uruguay, Costa Rica, Holanda, Portugal y República Checa, entre otros, el consumo de la marihuana con fines médicos o lúdicos ya es legal.

Mientras que, en otros tantos, como en México, el debate por la legalización continúa, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es ilegal prohibir el uso lúdico de la marihuana.

El debate sobre legalizar o no el consumo de marihuana continua en muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, espera que La Ley MORE despenalice a nivel federal la posesión, venta y producción de marihuana, que actualmente es considerada por la Agencia de Control de Drogas (DEA) como una droga equivalente al LSD, la cocaína o la heroína.





