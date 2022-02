Día de los Presidentes 2022: ¿Los bancos están abiertos o cerrados?

Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día de los Presidentes. La mayoría de los principales bancos cierran en el Día de los Presidentes 2022, por lo que es un día para tomárselo libre de la banca.

Las entidades bancarias cierran en el Día de los Presidentes debido a que es considerado un feriado nacional en los Estados Unidos, por lo que muchas personas suelen realizar sus transacciones financieras con previa antelación a este día.

Aquí lo que necesitas saber:

Los principales bancos estarán cerrados el Día de los Presidentes 2022

My Bank Tracker reportó que los principales bancos estarán cerrados en el Día de los Presidentes 2022, pero la mayoría reabrirá el martes 22 de febrero, justo el día después de la celebración que es considerado un feriado nacional.

El citado medio de comunicación agregó que los siguientes bancos estarán cerrados:

– Bank of America

– Chase

– Wells Fargo

– Citibank

– U.S. Bank

– Capital One

– PNC Bank

– TD Bank

– BB&T

– SunTrust Bank

– HSBC

– Fifth Third Bank

– Regions Bank

– Union Bank

– BMO Harris Bank

– M&T Bank

– KeyBank

– Citizens Bank

– BBVA Compass Bank

– Santander Bank

Debido a que es un feriado federal, los bancos no procesan transacciones el Día de los Presidentes, por lo que si depositó un cheque después de la hora límite, no espere que se liquide el lunes. Debe esperar hasta el siguiente día hábil, que es el martes. Tenga en cuenta que hay muchas razones por las que los fondos no se liquidan de inmediato, además de cumplir con los plazos límite.

Datos curiosos relacionados con hombres que han servido como presidentes de los Estados Unidos

My Bank Tracker reveló interesantes curiosidades acerca del Día de los Presidentes, un feriado nacional en los Estados Unidos que conmemora el servicio de los hombres estadounidenses que han servido como presidentes de la nación.