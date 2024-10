Día de Colón 2024: ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492?

Cada año cuando el calendario señala el 12 de octubre, la historia de América conmemora la fecha recordando que en un día como este pero del año 1492, un expedicionario italiano apoyado por la corona española emprendió un viaje por el Océano Atlántico intentando descubrir otra ruta comercial hacia la India, con tan buena suerte que lo que realmente descubrió fue “Un nuevo Mundo”, desconocido para todos hasta ese entonces.

¡El 12 de octubre de 1492 se descubrió a America!

Teniendo en cuenta las aspiraciones económicas expansivas de España, en 1492 el navegante genovés Cristóbal Colón con la firme convicción de que la Tierra era redonda, planteo a los reyes un viaje expedicionario para encontrar a través del mar otra ruta de viaje hacia la india y la china.

Isabel de Castilla apoyo a Colon y junto con otros nobles, comerciantes y magnates, la expedición se puso en marcha. En tres embarcaciones, La Pinta, La Niña y la Santa María, Colon zarpo con sus hombres desde Palos de Moguer, España, el 3 de agosto de 1492.

Dos meses después, el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahaní, a la que puso por nombre San Salvador. Hoy en día se conoce como la isla de Watling, Bahamas, según National Geographic.

El genovés siguió explorando el resto de las islas caribeñas encontrándose con Santa María de la Concepción (Rum Cay), Fernandina (Long Island), Isabela (Crooked Island), y otras más , antes de descubrir el 28 de octubre a la isla de Juana, hoy Cuba.

“Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os escribo ésta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada un nombre nuevo”.