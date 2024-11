Día de Acción de Gracias 2024: Oraciones para este día

El Día de Acción de Gracias que este año se celebra el jueves 28 de noviembre, es la oportunidad perfecta para todas las expresiones de agradecimiento por las bendiciones obtenidas a lo largo del año, y una de las formas más bellas para conectar con el espíritu de la festividad es a través de la oración.

En este día especial e importante para las familias, compartir con los serás amados una sentida oración de agradecimiento es el regalo más sincero, y es por eso por lo que en este articulo te dejaremos cinco oraciones de Thanksgiving que puedes compartirles.

A continuación te presentamos cinco bellas oraciones para dar gracias a Dios y a la vida por las bendiciones de este 2024:

Oraciones para el Día de Acción de Gracias 2024

1. “Padre Celestial, Creador de todo y fuente de toda bondad y amor, por favor míranos con bondad y recibe nuestra sincera gratitud en este momento de acción de gracias.

Gracias por todas las gracias y bendiciones. Tú nos has otorgado, espiritual y temporal: nuestra fe y herencia religiosa. Nuestra comida y refugio, nuestra salud, el amor que nos tenemos unos a otros, nuestra familia y amigos.

Querido Padre, en Tu infinita generosidad, concédenos gracias y bendiciones continuas durante el próximo año.

Esto te lo pedimos en el Nombre de Jesús, Tu Hijo y nuestro Hermano. Amén”.

2. “Gracias te doy, Padre amado, por tu gran bondad y por tu amor. Mi corazón se llena de gratitud cada vez que pienso en ti y en tu cuidado para conmigo y para con todos los que amo. Gracias porque me acompañas cada día, cada noche y en medio de todas las situaciones que enfrento día tras día. Gracias por todas las formas en las que me muestras tu amor y tu cuidado.

Gracias por las personas que forman parte de mi vida, mi familia, mis amigos, mis vecinos, los hermanos de la iglesia. Gracias por el ánimo que ellos me dan y porque yo también puedo ser de bendición y de apoyo para ellos en todo momento. Gracias porque contigo mi vida tiene propósito. Quiero aprovecharla al máximo y vivir siempre dentro de tu voluntad.

Te agradezco también por la naturaleza que me rodea. Gracias por las bellas montañas, el aire fresco que puedo respirar, el cantar de los pájaros, el cielo azul… Ver tus obras maravillosas, me renueva las fuerzas y me llena de paz. Gracias por ser un Dios tan creativo y por permitirme disfrutar de todo lo que has creado. Te amo y te alabo, mi Señor y mi Dios. Estoy feliz de ser tuyo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén”.

3. Oración de gratitud familiar: “Dios nuestro, en este día de Acción de Gracias, nos reunimos como familia para agradecerte por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Que este momento fortalezca nuestros lazos y nos recuerde la importancia de la gratitud. Amén”.

4. Oración por la abundancia: “Dios generoso, en este día agradecemos por la abundancia que nos rodea. Que nuestras manos estén siempre abiertas para compartir con aquellos que tienen menos, y que nunca olvidemos la fuente de todas nuestras bendiciones. Amén”.

5. Oración de reflexión personal: “Señor, en este día de Acción de Gracias, reflexiono sobre las lecciones aprendidas, los desafíos superados y las alegrías experimentadas. Agradezco por tu guía constante y por las oportunidades de crecimiento. Amén”.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos