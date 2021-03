Detonan bomba nazi de la Segunda Guerra Mundial en Exeter, Reino Unido – Fotos y Videos

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial hallada en Exeter, Reino Unido, fue detonada este sábado y, como consecuencia, miles de evacuados aún no pueden regresar a sus casas, según informaron fuentes policiales locales.

The Guardian detalla que la bomba enterrada durante la Segunda Guerra Mundial fue descubierta en la construcción dentro de un terreno privado al oeste del campus de la Universidad de Exeter el viernes por la mañana.

En tanto, la citada fuente explica que se trataría de una bomba Hermann de 1.000 kilogramos -2.200 libras-, utilizada por el régimen nazi durante el conflicto bélico.

WWII bomb is detonated in Exeter leaving homes with blown-out windows pic.twitter.com/ZJCc2upqGf — The Sun (@TheSun) March 1, 2021

So here’s what all the fuss was about!! Thank you so much to @ExeterCouncil for this amazing clip and of course to @DC_Police @BritishArmy and all the other agencies involved in this huge project to keep us all safe. #exeterbomb pic.twitter.com/j8cFzEvyNi — University of Exeter (@UniofExeter) February 27, 2021

A raíz del hallazgo, The Guardian señala que los residentes de unas 2.600 propiedades ubicadas en las cercanías de Glenthorne Road, entre ellos 1.400 estudiantes universitarios, fueron evacuados por precaución entre viernes y sábado.

De acuerdo a Sky News, los equipos de desactivación de bombas de la Royal Navy fueron enviados a Glenthorne Road, cerca de la Universidad de Exeter, a las 9 AM del pasado viernes para constatar la presencia del artefacto explosivo.

A controlled explosion on an unexploded World War Two bomb in #Exeter is "expected" by Saturday evening and it's "anticipated that the majority of residents will be able to return home" after it, police say. https://t.co/o3un6K9k9u — BBC Radio Devon (@BBCDevon) February 27, 2021

A pedido de la Royal Navy, inicialmente se diagramó un cordón perimetral de 100 metros y luego se extendió a 400 metros por expreso pedido de los especialistas a cargo de la detonación, según reporta The Guardian.

The exclusion zone around the unexploded bomb off Cowley Bridge Road, Exeter has expanded to 400 metres. Police suggest the bomb may be moved for a controlled detonation. #exeter https://t.co/5bNrF0D9Os — Radio Exe (@radioexe) February 27, 2021

La detonación ocurrió este sábado a las 6.10 PM del Reino Unido y, según usuarios de Twitter citados por Sky News, la explosión se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia.

Bomb exploded in Exeter pic.twitter.com/4bLexxKRBu — Emily PH (@emilyph174) February 27, 2021

Qué daños materiales produjo la detonación de la bomba de la Segunda Guerra Mundial en Exeter

Consumada la detonación de la bomba de la Segunda Guerra Mundial en Exeter, Reino Unido, Un portavoz de la policía de Devon y Cornwall dialogó con Sky News y detalló los daños materiales provocados por la explosión.

“Desafortunadamente, se han causado daños estructurales a algunos edificios, principalmente dentro del cordón de 100 metros, incluidas las ventanas reventadas y las grietas en los ladrillos”, declaró el portavoz citado por la mencionada fuente.

Y al respecto, agregó: “Se están haciendo todos los esfuerzos posibles esta mañana para garantizar que las evaluaciones estructurales se realicen lo antes posible para que los residentes puedan regresar a casa más tarde hoy -por este sábado-“.

Las mismas fuentes policiales informaron que la explosión provocó el vuelo de escombros, por lo menos, a 250 metros de distancia, y generó un cráter del tamaño de un autobús de dos pisos.

UPDATE: WW2 bomb detonation, #Exeter – Critical safety assessment work ongoing. Every effort is being made to allow residents to return home tonight, but due to the extent of essential work, this is regrettably unlikelyhttps://t.co/D926JznOxr pic.twitter.com/wjNlXGEfZy — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 28, 2021

Residentes fuera de la zona de exclusión fueron habilitados a regresar a sus hogares a partir de la noche de este domingo

UPDATE: WW2 bomb detonation, #Exeter – Residents outside of the 100-metre exclusion zone can return home as of 6pm this evening, Sunday 28 Februaryhttps://t.co/gBCDQeji2Y pic.twitter.com/jjrpSOYIeh — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 28, 2021

La Policía de Devon & Cornwall anunció este domingo que los residentes fuera de la zona de exclusión de 100 metros alrededor del cráter que dejó la detonación de la bomba nazi, estaban habilitados para regresar a sus hogares desde este domingo a la noche.

No obstante, aquellas personas que vivan dentro del cerco perimetral todavía deben aguardar la aprobación de las autoridades para volver a sus hogares, reza el comunicado de la Policía de Devon & Cornwall.

Ante este contexto, el Ayuntamiento de Exeter mantiene contacto directo con los residentes que viven dentro de la zona de exclusión y no pueden regresar a sus viviendas.

El comunicado destaca que se implementó una grúa para retirar grandes piezas de metal que formaron parte de la estructura de mitigación del Ministerio de Defensa que rodea la bomba.

Además de Glenthorne Road, la zona de exclusión de 100 metros dispuesta por las autoridades locales alcanza a las zonas de Cowley View, Jefford House y Charleston House.

LEER MÁS: Piloto de American Airlines reporta un OVNI en Nuevo México – Audio



Sigue a AhoraMismo en Instagram